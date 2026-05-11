Bodega Aurrera remata el Xiaomi Poco X8 con Dual SIM y batería de 6.500 Mah

Bodega Aurrera aplicó una de las rebajas más fuertes registradas para el flagship de gama media-alta de POCO en lo que va de 2026. El Xiaomi POCO X8 Pro 5G en su versión de 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y color blanco bajó de $12,999 a $7,929 pesos, un ahorro directo de $5,070 que representa el 39% sobre el precio de catálogo.

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El equipo de Xiaomi se vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y combina pantalla AMOLED de 1.5K, procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, doble SIM y batería de 6,000 mAh en un paquete pensado para usuarios que buscan rendimiento de gama alta sin entrar al rango de precio de los flagships premium.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi POCO X8 Pro en Bodega Aurrera?

El precio final del Xiaomi POCO X8 Pro de 512 GB en color blanco en Bodega Aurrera quedó en $7,929 pesos, frente a un precio anterior de $12,999. La diferencia representa $5,070 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 39% sobre el precio regular.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de financiamiento:

Plan de pagos a 18 mensualidades fijas de $770.88 pesos

Conviene que el comprador compare ambas opciones antes de decidir: pagar de contado a $7,929 pesos o financiar a 18 mensualidades, que totalizan $13,875.84. El plan de pagos fijos no opera bajo el esquema tradicional de meses sin intereses, sino como financiamiento con costo asociado, por lo que el monto total a pagar supera al precio de contado. Cada usuario debe valorar la modalidad según su preferencia entre desembolso inmediato o reparto del gasto a largo plazo. La cadena permite además complementar la compra con su esquema de Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta.

Xiaomi Poco X8 Pro en Bodega Aurrera Xiaomi Poco X8 Pro en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características del Xiaomi POCO X8 Pro?

El Xiaomi POCO X8 Pro 5G es la apuesta más reciente de Xiaomi en gama media-alta, con tecnologías que normalmente se reservan para flagships. Estas son sus especificaciones principales, según la ficha oficial del producto:

Pantalla : AMOLED de 6.59 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 3,500 nits

: AMOLED de 6.59 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 3,500 nits Procesador : MediaTek Dimensity 8500-Ultra de 4 nanómetros

: MediaTek Dimensity 8500-Ultra de 4 nanómetros RAM : 12 GB

: 12 GB Almacenamiento : 512 GB

: 512 GB Cámara trasera : principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP

: principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP Cámara frontal : 20 MP con optimización por inteligencia artificial

: 20 MP con optimización por inteligencia artificial Batería : 6,000 mAh con carga rápida

: 6,000 mAh con carga rápida Sistema operativo : HyperOS sobre Android 15

: HyperOS sobre Android 15 Resistencia : certificación contra polvo y salpicaduras

: certificación contra polvo y salpicaduras Diseño : acabado en color blanco, biseles delgados

: acabado en color blanco, biseles delgados Conectividad: 5G, Dual SIM con Dual Standby, WiFi, Bluetooth, NFC

¿Por qué el POCO X8 Pro destaca en gama media-alta?

Tres atributos hacen del Xiaomi POCO X8 Pro una opción razonable en su segmento de precio:

Procesador Dimensity 8500-Ultra: el chip de 4 nanómetros ofrece rendimiento equivalente al de flagships, con puntuaciones superiores a 2 millones en pruebas de rendimiento AnTuTu, suficiente para juegos exigentes y multitarea sin sobrecalentamiento Pantalla AMOLED de 1.5K con 3,500 nits: la resolución es superior al FHD+ habitual en gama media, y el brillo pico permite uso bajo luz solar directa sin perder detalle Dual SIM con Dual Standby: la capacidad de mantener dos líneas activas simultáneamente lo convierte en opción razonable para usuarios que separan línea personal y de trabajo en un mismo equipo

Con este descuento aplicado, el Xiaomi POCO X8 Pro se posiciona en Bodega Aurrera como una de las opciones más equilibradas del mercado mexicano por debajo de los $8,000 pesos, especialmente para usuarios que priorizan rendimiento, pantalla de alta calidad y conectividad dual SIM.

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