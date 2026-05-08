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¿Qué son los freebies? ARMYS dan obsequios en concierto de BTS en México

Montse Quintana de adn Noticias, habló con integrantes de las ARMY sobre el significado tan especial que tienen los freebies en el concierto de BTS en México.

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1 minuto lectura
Escrito por: Yael Toribio

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México (CDMX) están siendo un éxito completo tanto por el recibimiento de los fanáticos con los músicos surcoreanos, así como por el ambiente que se vive dentro y fuera del Estadio GNP con las ARMYS.

Montse Quintana de adn Noticias, habló en exclusiva con un grupo de seguidoras de la agrupación extranjera y dieron detalles sobre el significado de los llamados “freebies”, los cuales se entregan en los conciertos de BTS para formar una mejor comunidad entre sus fanáticos.

Estos artículos son objetos realizados en su mayoría a mano, y se regalan entre los asistentes a los conciertos de BTS como parte de la comunidad de hermandad que se ha realizado entre las ARMYS.

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