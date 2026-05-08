Liverpool remata la pantalla Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas a menos de $8,500: 4K con escalado por IA y Día de las Madres

A pocos días del Día de las Madres, Liverpool sumó a su catálogo de pantallas grandes una de las ofertas más interesantes en formato compacto. La televisión Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas, bajó de $12,141 a $8,498.70 pesos, un ahorro directo de $3,642.30 que representa el 30% sobre el precio de catálogo.

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La rebaja se complementa con la posibilidad de pago a meses sin intereses, lo que coloca al equipo en un rango especialmente atractivo para quienes buscan renovar el centro de entretenimiento del hogar antes del 10 de mayo, sin entrar al formato de 65 o 75 pulgadas que requieren mayor espacio en la sala.

¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas en Liverpool?

El precio de contado de la pantalla Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas en Liverpool quedó en $8,498.70 pesos, frente a un precio original de $12,141 pesos. La diferencia representa $3,642.30 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 30% sobre el precio regular.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 9 meses sin intereses de $1,011.75 pesos

Conviene que el comprador compare las dos opciones antes de decidir: pagar de contado a $8,498.70 o financiar a 9 mensualidades, lo que totaliza $9,105.75. La diferencia entre ambas modalidades supera los $600 pesos, monto que cada usuario debe valorar según su preferencia entre ahorro inmediato o reparto del gasto en el tiempo. El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional.

Samsung Pantalla Smart TV LED de 50 pulgadas en Liverpool Samsung Pantalla Smart TV LED de 50 pulgadas en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las características de la pantalla Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas?

La Samsung UN50M70HAFXZX forma parte de la línea Crystal UHD de Samsung, una familia diseñada para entregar resolución 4K real con tecnologías de procesamiento avanzado, ahora potenciadas con inteligencia artificial. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 50 pulgadas (127 cm) con diseño plano y biseles delgados

: 50 pulgadas (127 cm) con diseño plano y biseles delgados Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) Tecnología de pantalla : LED con Crystal Processor 4K

: LED con Crystal Processor 4K Escalado por IA : tecnología de inteligencia artificial que mejora la resolución de contenidos de menor calidad para acercarlos al estándar 4K

: tecnología de inteligencia artificial que mejora la resolución de contenidos de menor calidad para acercarlos al estándar 4K Color : tecnología PurColor para reproducción amplia del espectro cromático

: tecnología PurColor para reproducción amplia del espectro cromático Alto rango dinámico : HDR para mayor contraste y profundidad de color

: HDR para mayor contraste y profundidad de color Sonido : Adaptive Sound que ajusta el audio en tiempo real según el tipo de contenido

: Adaptive Sound que ajusta el audio en tiempo real según el tipo de contenido Sistema operativo : Tizen, con acceso a plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y Samsung TV Plus con canales gratuitos

: Tizen, con acceso a plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y Samsung TV Plus con canales gratuitos Conectividad : múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, control por voz

: múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, control por voz Funciones inteligentes: SmartThings para integración con dispositivos del hogar y compatibilidad con asistentes digitales

¿Por qué es un buen regalo para el 10 de mayo?

Tres argumentos prácticos hacen de esta pantalla una opción razonable como regalo de Día de las Madres:

Tamaño ideal para departamentos y salas medianas: las 50 pulgadas funcionan bien en espacios donde una pantalla de 65 o 75 pulgadas resultaría desproporcionada, ofreciendo experiencia 4K sin requerir muebles especiales ni reorganizar la sala Plan de pagos accesible: la opción de 9 meses sin intereses permite distribuir el gasto a lo largo del año, una alternativa cómoda para quien prefiere no afectar el presupuesto inmediato del mes de mayo Escalado por IA para contenidos antiguos: la tecnología de inteligencia artificial mejora la calidad visual de programas, películas y videos grabados en resoluciones inferiores a 4K, lo que resulta especialmente útil para mamás que disfrutan de contenido clásico que originalmente no se grabó en alta definición

Con este descuento aplicado, la pantalla Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas se posiciona en Liverpool como una de las mejores opciones para renovar el centro de entretenimiento del hogar antes del 10 de mayo, especialmente para familias en departamentos o salas medianas que buscan combinar tecnología 4K, marca reconocida y plan de financiamiento accesible.

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