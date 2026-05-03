El regalo perfecto para mamá: Liverpool remata el celular Honor Magic 8 Lite por menos de $8,000

A pocos días del Día de las Madres, Liverpool lanzó una de las ofertas más competitivas en gama media-alta para quienes todavía buscan el regalo perfecto. El Honor Magic 8 Lite bajó de $9,197 a $7,397 pesos, un ahorro directo de $1,800 sobre el precio anterior. Con esta rebaja, el celular que rompió un Récord Guinness por su resistencia queda por debajo de los $8,000.

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La oferta llega justo a tiempo para el 10 de mayo, una fecha en la que muchos compradores buscan equipos que combinen pantalla amplia, buena cámara y batería duradera para una mamá que valora la durabilidad y la facilidad de uso por encima de las funciones más sofisticadas de la gama alta.

¿Cuánto cuesta el Honor Magic 8 Lite en Liverpool?

El precio final del Honor Magic 8 Lite en Liverpool quedó en $7,397 pesos, frente a un precio anterior de $9,197 pesos. La diferencia representa $1,800 de ahorro directo, equivalente a cerca del 20% de descuento.

El producto se vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y está disponible en colores característicos del modelo, entre ellos el rojo cobrizo, exclusivo del mercado mexicano según confirmó la propia marca durante el lanzamiento. Liverpool ofrece envío a domicilio y disponibilidad para consulta en tiendas físicas.

Honor Magic 8 Lite en Liverpool Honor Magic 8 Lite en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Honor Magic 8 Lite?

El Honor Magic 8 Lite es uno de los lanzamientos más recientes de la marca en gama media y apuesta por una combinación poco común en su segmento: pantalla premium, cámara de 108 MP y resistencia extrema. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial:

Pantalla : AMOLED de 6.79 pulgadas, resolución 1.5K (2,700 x 1,224 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, atenuación PWM de 3,840 Hz para reducir fatiga visual, protección Corning Gorilla Glass Victus 2

: AMOLED de 6.79 pulgadas, resolución 1.5K (2,700 x 1,224 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, atenuación PWM de 3,840 Hz para reducir fatiga visual, protección Corning Gorilla Glass Victus 2 Procesador : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 RAM : 8 GB con tecnología Turbo RAM

: 8 GB con tecnología Turbo RAM Almacenamiento : 512 GB en esta versión

: 512 GB en esta versión Cámara trasera : principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS)

: principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS) Batería : 8,300 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 66W (capacidad completa para el mercado mexicano)

: 8,300 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 66W (capacidad completa para el mercado mexicano) Sistema operativo : MagicOS 9 sobre Android 15

: MagicOS 9 sobre Android 15 Resistencia : certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, con Récord Guinness por la caída de mayor altura de un smartphone (6,133 metros)

: certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, con Récord Guinness por la caída de mayor altura de un smartphone (6,133 metros) Conectividad: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC para pagos móviles

Con esta combinación, el equipo se posiciona como una opción especialmente útil para mamás que necesitan un celular resistente al uso cotidiano, a caídas accidentales, a salpicaduras de agua en la cocina y al polvo, sin perder calidad de imagen ni autonomía.

¿Por qué es un buen regalo para el 10 de mayo?

Tres argumentos prácticos hacen del Honor Magic 8 Lite una opción razonable como regalo de Día de las Madres:

Durabilidad comprobada: las certificaciones IP69K y el Récord Guinness por resistencia a caídas reducen la probabilidad de que el equipo se dañe por accidentes domésticos cotidianos Batería de larga duración: los 8,300 mAh permiten más de un día de uso continuo, ideal para quien no quiere preocuparse por estar cargando el celular constantemente Pantalla amplia y cámara de alta resolución: 6.79 pulgadas y 108 MP facilitan ver mensajes con letra grande, hacer videollamadas con nietos y tomar fotos familiares con buena calidad

Con el descuento aplicado, el Honor Magic 8 Lite se posiciona en Liverpool como una alternativa sólida frente a opciones más conocidas como el Samsung Galaxy A56 o el Xiaomi Redmi Note 14, especialmente para compradores que priorizan resistencia y autonomía sobre el ecosistema de marca.

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