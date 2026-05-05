El estreno de Mortal Kombat II está a la vuelta de la esquina, por lo que Cinépolis lanzó una palomera coleccionable para los fans.

Estos recipientes con diseños especiales se han convertido en un fenómeno de mercadotecnia, generando gran expectativa y filas para su adquisición. Representan un recuerdo de la experiencia cinematográfica.

Debido a su alta demanda y a que son edición limitada, las palomeras suelen agotarse rápido. Te contamos todos los detalles sobre la de Mortal Kombat II.

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Palomera Mortal Kombat II: ¿Cómo es?

La palomera oficial de Mortal Kombat II tiene un diseño bastante llamativo, totalmente gamer: es una máquina de videojuegos arcade, con colores negro y verde. Es metálica y tiene el logo de la película en la parte superior e inferior, además se abre por un costado.

Otra de las características que más ha llamado la atención es su pantalla con efecto holográfico en la que aparecen los personajes más icónicos del videojuego, lo que la convierte en una pieza bastante atractiva para coleccionistas.

@jhonnyups 🔥🥋 ¡EL COMBATE COMIENZA! 🥋🔥 Esta es la palomera oficial que llegará a Cinépolis este 7 de mayo con el estreno de Mortal Kombat 2 ⚔️🐉 Un coleccionable que todo verdadero fan debe tener 💀🔥 🎟 Fechas de venta: ⭐ Preventa exclusiva (Fanático y Superfanático): 6 de mayo 🔥 Venta general: 7 de mayo 🍿 ¡Sí incluye palomitas! ⚠️ Disponible hasta agotar existencias… así que prepárate 😏 💬 ¿La llevarías a casa o te quedas fuera del combate? Choose your destiny… 🐉🔥#Jhonnyups #Cinepolis #MortalKombat2 #Palomera #Promocionales ♬ original sound - 👽✨Jhonnyups ✨🛸

Palomera Mortal Kombat II: Precio y dónde comprar

El precio aproximado de esta palomera es de $450 pesos mexicanos y ya incluye palomitas. Un costo bastante justo para la calidad del producto.

Preventa exclusiva (fanático y superfanático): 6 de mayo

Venta general: 7 de mayo

Te recordamos que la palomera de Mortal Kombat II estará disponible hasta agotar existencias, así que si quieres asegurar la tuya, lo mejor ir desde el primer día.

Cartelera Cinépolis: Estrenos de mayo 2026

¡Atención cinéfilos! Este es todo el contenido que estará disponible en la pantalla grande durante el quinto mes del año.

Mortal Kombat: 7 de mayo

Top Gun (reestreno): 14 de mayo

Top Gun: Maverick (reestreno): 14 de mayo

En la zona gris: 14 de mayo

Zona de riesgo: 28 de mayo

Las ovejas detectives: 7 de mayo

Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 21 de mayo

Undertone: Frecuencia maldita: 7 de mayo

El ritual del nahual: 7 de mayo

No dejes a los niños solos: 14 de mayo

Obsesión: 14 de mayo

El pasajero del diablo: 21 de mayo

Dolly: Juega conmigo: 28 de mayo

Backrooms: 28 de mayo

Ballena asesina: 28 de mayo

Deseo: 7 de mayo

Aniversario: 14 de mayo

Tú, yo & la Toscana: 21 de mayo

Iron Maiden: Burning Ambition: 7 de mayo

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft (en 3D): 7 de mayo

The Doors Aniversario: 14 de mayo

Los hijos de la costa: 14 de mayo

Café Chairel: 21 de mayo

La vida es: 21 de mayo

Los colores del tiempo: 21 de mayo

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