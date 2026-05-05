El estreno de Mortal Kombat II está a la vuelta de la esquina, por lo que Cinépolis lanzó una palomera coleccionable para los fans.
Estos recipientes con diseños especiales se han convertido en un fenómeno de mercadotecnia, generando gran expectativa y filas para su adquisición. Representan un recuerdo de la experiencia cinematográfica.
Debido a su alta demanda y a que son edición limitada, las palomeras suelen agotarse rápido. Te contamos todos los detalles sobre la de Mortal Kombat II.
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Palomera Mortal Kombat II: ¿Cómo es?
La palomera oficial de Mortal Kombat II tiene un diseño bastante llamativo, totalmente gamer: es una máquina de videojuegos arcade, con colores negro y verde. Es metálica y tiene el logo de la película en la parte superior e inferior, además se abre por un costado.
Otra de las características que más ha llamado la atención es su pantalla con efecto holográfico en la que aparecen los personajes más icónicos del videojuego, lo que la convierte en una pieza bastante atractiva para coleccionistas.
Palomera Mortal Kombat II: Precio y dónde comprar
El precio aproximado de esta palomera es de $450 pesos mexicanos y ya incluye palomitas. Un costo bastante justo para la calidad del producto.
- Preventa exclusiva (fanático y superfanático): 6 de mayo
- Venta general: 7 de mayo
Te recordamos que la palomera de Mortal Kombat II estará disponible hasta agotar existencias, así que si quieres asegurar la tuya, lo mejor ir desde el primer día.
Cartelera Cinépolis: Estrenos de mayo 2026
¡Atención cinéfilos! Este es todo el contenido que estará disponible en la pantalla grande durante el quinto mes del año.
- Mortal Kombat: 7 de mayo
- Top Gun (reestreno): 14 de mayo
- Top Gun: Maverick (reestreno): 14 de mayo
- En la zona gris: 14 de mayo
- Zona de riesgo: 28 de mayo
- Las ovejas detectives: 7 de mayo
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 21 de mayo
- Undertone: Frecuencia maldita: 7 de mayo
- El ritual del nahual: 7 de mayo
- No dejes a los niños solos: 14 de mayo
- Obsesión: 14 de mayo
- El pasajero del diablo: 21 de mayo
- Dolly: Juega conmigo: 28 de mayo
- Backrooms: 28 de mayo
- Ballena asesina: 28 de mayo
- Deseo: 7 de mayo
- Aniversario: 14 de mayo
- Tú, yo & la Toscana: 21 de mayo
- Iron Maiden: Burning Ambition: 7 de mayo
- Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft (en 3D): 7 de mayo
- The Doors Aniversario: 14 de mayo
- Los hijos de la costa: 14 de mayo
- Café Chairel: 21 de mayo
- La vida es: 21 de mayo
- Los colores del tiempo: 21 de mayo
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