Xiaomi es una marca china que ha ganado popularidad debido a la relación calidad-precio de sus productos. Destaca por su amplio catálogo que compite con gama media y alta. Si estás pensando en probar uno de sus dispostitvos, actualmente Liverpool tienen el oferta el modelo Poco F6 Dual Sim Dynamic AMOLED 2X 6.6 pulgadas.

El Xiaomi Poco F6 fue lanzado en 2024 y destaca por su pantalla, potencia, carga rápida, además de que es ideal para juegos y multitarea.

Te presentamos todos los detalles de la promoción para que te animes a comprarlo.

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Xiaomi Poco F6 precio

Este dispositivo de 512GB de almacenamiento, pasó de de $15,758.60 a $12,122. Asimismo, para facilitar la adquisición, Liverpool cuenta con un financiamiento de hasta seis meses sin intereses de $2,020.33 pesos.

El modelo disponible en esta promoción es en color negro: clásico, versátil y adaptable a todos los gustos.

Puedes conseguir la oferta en este enlace.

Xiaomi Poco F6 características

El Xiaomi Poco F6 destaca por su procesador Snapdragon 8s Gen 3, pantalla Flow AMOLED de 6.67″ a 120 Hz, carga rápida de 90 W y batería de 5000 mAh.

Rendimiento: Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm), ideal para juegos con optimización WildBoost 3.0.

Pantalla: 6.67″ Flow AMOLED CrystalRes 1.5K, hasta 2400 nits de brillo, 120 Hz, con protección Gorilla Glass Victus.

Cámaras: Sensor principal de 50 MP (Sony IMX882) con OIS, cámara frontal de 20 MP.

Batería y carga: 5000 mAh con carga turbo de 90 W (incluye cargador).

Refrigeración: Tecnología LiquidCool 4.0 con IceLoop para gestión térmica eficiente.

Sistema: Xiaomi HyperOS basado en Android 14.

Almacenamiento/RAM: Variantes de 8GB/256GB o 12GB/512GB (LPDDR5X + UFS 4.0).

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