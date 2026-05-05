¿La mataron por dinero? Mamá de Carolina Flores revela que la exreina de belleza recibió una fortuna millonaria días antes del feminicidio

A más de un mes de ocurrido el feminicidio de Carolina Flores, su madre, Reyna Gómez, reveló que la joven había recibido una fuerte indemnización antes de ser presuntamente asesinada por su suegra y excandidata a regidora en Ensenada, Erika María “N”.

Pero, ¿por qué Carolina Flores había recibido una indemnización millonaria? En adn Noticias, te contamos todos los detalles de las revelaciones recientes de la madre de la exreina de belleza de Ensenada, Baja California.

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Una indemnización millonaria puod ser el motivo del feminicidio de la exreina de belleza; esto dijo su mamá

En entrevista para el canal de Youtube Mafian, la madre de Carolina Flores reveló que su hija había recibido una indemnización por la muerte de su padre, quien perdió la vida en un casino de EUA. Al parecer, el hombre se había caído y había recibido un fuerte golpe en la cabeza.

¡Justicia para Carolina Flores! 🕊️ La exreina de belleza fue asesinada en su propio hogar en Polanco. Su suegra es la presunta responsable del crimen, mientras que su esposo habría permitido la huida. Así fue el momento 👇🏼



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Presuntamente, la joven habría recibido hasta 2 millones de dólares, aunque su madre se negó a dar una cifra exacta.

Esta nueva información puede abrir una nueva línea de investigación en el caso de Carolina Flores. Por el momento, seguidores de la exreina de belleza consideran que este dinero pudo haber sido el móvil del feminicidio cometido en la colonia Polanco III Sección, el pasado 15 de abril.

Reyna Gómez confesó que desconoce quién será el beneficiario de la fortuna que Carolina Flores recibió como indemnización por la muerte de su padre; sin embargo, espera que sea su nieto.

Mamá de Carolina Flores revela cómo era la relación de su hija con su suegra

La madre de la exreina de belleza confesó que su hija efectivamente tenía problemas con Erika María, madre de Alejandro. Los problemas crecieron porque Carolina y Alejandro habían pedido unos días de privacidad para atender a su bebé y no querían recibir visitas durante 40 días. Esta petición había molestado mucho a Erika María “N”.

Según el testimonio de Reyna Gómez, Erika María “N” criticaba la manera en la que Carolina criaba a su bebé. Supuestamente, Alejandro también le había pedido a su mamá que respetara a Carolina.

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