Google Pixel 10 con cámara de 50 MP a super precio en Liverpool

Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta necesaria para muchas personas y si eres de los que les gusta tomar fotos, el Google Pixel 10 es una gran opción y tiene un buen descuento.

Precio del teléfono Google Pixel 10

En Liverpool, el Google Pixel 10 OLED de 6.3 pulgadas tiene un precio de lista de 20 mil pesos pero tiene un descuento y solo pagarás por él 15 mil 999 pesos.

Además, tienes la opción de comprarlo a 24 meses sin intereses de 833.29 pesos y el envío es gratis o también puedes comprarlo en línea y recogerlo en tienda.

Puedes adquirir la protección por un año por 4 mil 19 pesos más que te cubre robo con o sin violencia, daño total accidental y por agua, descarga eléctrica y asistencia jurídica en caso de robo o el plan básico de 2 mil 653 pesos que cubre robo total con violencia, descarga eléctrica y asistencia jurídica en caso de robo.

Especificaciones del teléfono Google Pixel 10

El Google Pixel 10 cuenta con un sistema avanzado de cámara triple actualizado, con un nuevo teleobjetivo de 5x y zoom de alta resolución de hasta 20x, su cámara ancha de 48 MP y HDR+ permite tomar fotos más nítidas.

Esta fabricado con materiales de primera calidad y duraderos como aluminio reciclado. Es resistente al agua y la batería dura un día completo y hasta 100 horas con ahorro de batería extremo.

Con los Google Pixel Drops las actualizaciones automáticas aumentan la utilidad de tu teléfono al ofrecerte funciones nuevas y mejoradas para la cámara, Gemini y más.

