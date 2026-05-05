Cinco celulares ideales para regalar el Día de las Madres 2026: del Samsung Galaxy A36 al Xiaomi Redmi 15

A pocos días del Día de las Madres, la pregunta se repite en miles de hogares mexicanos: qué celular regalar a mamá sin gastar de más y sin equivocarse en el modelo. Walmart, Liverpool, Bodega Aurrera y otros retailers han activado promociones específicas para el 10 de mayo, con descuentos que en algunos casos superan el 45% sobre el precio de catálogo.

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A continuación, una selección de cinco celulares disponibles actualmente en México, ordenados según el perfil de mamá al que mejor se adaptan, con precio actual verificado y datos técnicos esenciales para tomar la decisión de compra.

1. Samsung Galaxy A36 5G: para mamás que valoran la marca y el soporte de largo plazo

El Samsung Galaxy A36 5G es la opción más sólida para mamás que prefieren marcas reconocidas y equipos que duren varios años. Walmart lo tiene en oferta a $4,999 pesos, con audífonos de regalo incluidos y opción de hasta nueve meses sin intereses. Lo más relevante: Samsung garantiza hasta seis años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, una de las promesas de soporte más largas del mercado.

Características clave: pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas a 120 Hz, cámara principal de 50 MP, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y batería de 5,000 mAh. Es ideal para uso diario, redes sociales, fotos familiares y videollamadas.

Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A36 (Walmart y Canva Pro)

2. Honor 200: para mamás fotógrafas y amantes de los selfies

El Honor 200 es la apuesta de la marca china para retrato profesional con inteligencia artificial. Walmart lo tiene en una de las ofertas más fuertes del mes: bajó de $10,499 a $5,399 pesos, un descuento de 48.6%, e incluye una mochila de regalo. Permite pago hasta a 12 meses sin intereses de $449.92.

Su sistema fotográfico triple de 50 MP + 50 MP + 12 MP está optimizado para fotos de personas, con un modo retrato inspirado en estudios fotográficos profesionales. Suma pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, procesador Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y carga rápida de 100W. Pensado para mamás que viven sacando fotos a la familia y a sí mismas.

Precio del Honor 200 en Walmart Honor 200 (Honor)

3. Motorola Edge 60 Fusion: para mamás aventureras y viajeras

El Motorola Edge 60 Fusion es la opción para mamás que viajan, salen al campo o sufren con los accidentes domésticos. Walmart lo tiene en $4,999 pesos con plan de pagos hasta 18 meses sin intereses, según cobertura reciente del retailer. Su gran diferencial es la certificación IP68 e IP69, lo que lo hace resistente a inmersiones, polvo y agua a presión.

Características destacadas: pantalla pOLED curva de 6.67 pulgadas a 120 Hz, cámara principal de 50 MP con sensor Sony y estabilización óptica, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, batería de 5,000 mAh con carga rápida de 68W y un acabado en cuero vegano que lo distingue visualmente. Equilibra durabilidad con elegancia.

¿Cuál es la diferencia entre el Edge 60 Fusion y el Edge 60? ¿Cuál es la diferencia entre el Edge 60 Fusion y el Edge 60?

4. Honor Magic 8 Lite: para mamás que rompen celulares y necesitan resistencia extrema

Para las mamás más despistadas o que trabajan en entornos exigentes, el Honor Magic 8 Lite es la elección lógica. Liverpool lo tiene en $7,397 pesos en su versión de 512 GB, con $1,800 de descuento sobre el precio anterior. Es el celular que sostiene un Récord Guinness por la caída de mayor altura documentada para un smartphone (6,133 metros), gracias a sus certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K.

Suma pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas a 120 Hz, cámara principal de 108 MP con OIS, batería de 8,300 mAh con carga rápida de 66W y procesador Snapdragon 6 Gen 4. Una opción para regalar tranquilidad: difícilmente se va a romper con un golpe común.

Honor Magic 8 Lite Honor Magic 8 Lite. (Liverpool / Gemini)

5. Xiaomi Redmi 15: para mamás que pasan horas con el celular

El Xiaomi Redmi 15 es la mejor opción para mamás que usan el celular muchas horas al día (mensajes, TikTok, llamadas largas, contenido en streaming) y necesitan no estar pendientes del cargador. Su principal atractivo es la batería de 7,000 mAh, una de las más grandes del mercado mexicano en gama media accesible. Está disponible en mi.com.mx y retailers principales del país.

Características clave: pantalla de 6.9 pulgadas, procesador Snapdragon 685, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y diseño metálico premium. Es ideal para mamás que priorizan autonomía y pantalla amplia sobre potencia bruta o cámara profesional.

Xiaomi Redmi Note 15 Xiaomi Redmi Note 15 (Liverpool)

¿Cómo elegir el mejor para mamá?

La decisión depende menos del precio y más del perfil de uso. Tres preguntas ayudan a acertar:

¿Mamá usa el celular muchas horas al día? El Xiaomi Redmi 15 con 7,000 mAh es la mejor opción ¿Toma muchas fotos familiares? El Honor 200 con triple cámara y modo retrato profesional es la elección natural ¿Es de las que se le cae el celular o trabaja en exteriores? El Honor Magic 8 Lite o el Motorola Edge 60 Fusion ofrecen la mejor protección

Si ninguna de estas necesidades destaca y mamá prefiere lo conocido, el Samsung Galaxy A36 con seis años de actualizaciones es la opción más segura.

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