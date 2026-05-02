Walmart remata el Motorola Edge 60 Fusion por menos de $5,000 con 18 mensualidades fijas, 256 GB y certificación IP69

El Motorola Edge 60 Fusion 5G está disponible en Walmart México a menos de $5,000 pesos y con posibilidad de comprar en hasta 18 mensualidades fijas. El celular tiene la pantalla más brillante del segmento a nivel mundial y ofrece gran rendimiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 60 Fusion en Walmart?

El celular que está rematando Walmart es el Motorola Edge 60 Fusion 5G turquesa, que se vende desbloqueado en esta oferta. El precio del aparato es de $4,949, bajando desde su precio original de $5,499. Un descuento de $550 que lo convierte en una de las mejores opciones del segmento medio-alto.

Walmart ofrece dos esquemas de financiamiento. Con BBVA, está la posibilidad de pagarlo en 3 meses a $2,474.50 o en 12 meses a $618.63, ambas opciones con un costo total de $7,423.50.

En tanto, los compradores que cuenten con CrediBodega tienen la opción de 18 meses a $481.15, lo que suma $8,660.75 en total. Aunque implican un costo financiero adicional, las 18 mensualidades fijas de CrediBodega ofrecen la menor carga mensual.

Motorola Edge 60 Fusion: Detalles del dispositivo.

¿Cuáles son las características del Motorola Edge 60 Fusion que ofrece Walmart?

La propuesta de este equipo no se limita a una sola característica: combina pantalla, cámara, batería y durabilidad en un paquete compacto. Su pantalla OLED Quad-Curve de 6.67 pulgadas con resolución 1,220p y 4,500 nits de brillo es, según Motorola, la más brillante de su categoría a nivel mundial, con colores certificados por Pantone.

En cámara, incorpora el sensor Sony LYTIA 700C de 50 MP con estabilización óptica de imagen. El procesador MediaTek Dimensity 7300 junto a 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno garantizan un desempeño fluido para el uso cotidiano.

Uno de sus puntos más destacados es la carga TurboPower de 68 W, que promete batería para todo el día en apenas 8 minutos de carga.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.