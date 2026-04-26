Walmart remata el celular Honor X8b 512 GB con cámaras de 108MP y 50MP

El Honor X8b 512 GB se consigue en Walmart por menos de 4 mil pesos.

El Honor X8b 512 GB se consigue en Walmart por menos de 4 mil pesos. | Chat GPT + Walmart

La cadena de ventas Walmart puso a la venta el Honor X8b 512 GB con un importante descuento sobre su precio original. El dispositivo es una opción competitiva frente a otros celulares y la cadena de retail lo está rematando.

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¿Cuánto cuesta el Honor X8b en Walmart?

Walmart ofrece el Honor X8b a $3,951 pesos. Ya que el precio original era de $4,499, la rebaja es considerable, de más de $500 pesos. Además, el dispositivo se puede adquirir en meses sin intereses con las siguientes tarjetas:

BBVA : 3 meses de $1975.50

: 3 meses de $1975.50 BBVA: 12 meses de $493.88

CrediBodega : 4 meses de $1728.56

: 4 meses de $1728.56 CrediBodega: 18 meses de $384.13

Estas alternativas permiten distribuir el costo del dispositivo, ampliando las posibilidades de compra.

Honor X8b. El smartphone ofrece una cámara principal de 108 megapíxeles (Walmart)

¿Cuáles son las características del Honor X8b que Walmart puso a la venta?

Uno de los puntos fuertes del Honor X8b es su sistema de cámaras. El equipo integra una cámara principal de 108 megapíxeles para fotografía de alta definición, acompañada por una cámara frontal de 50 megapíxeles que promete selfies de alta resolución.

En cuanto al diseño, este smartphone apuesta por un perfil ultradelgado de apenas 6.78 mm y un peso de 166 gramos, lo que facilita su manejo y portabilidad. La pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas es otro diferencial importante. Este panel no solo promete buena visibilidad en exteriores gracias a su brillo, sino que también incorpora características de cuidado visual.

A nivel de rendimiento, el equipo que Walmart tiene a la venta incluye 8 GB de RAM con expansión inteligente y 512 GB de almacenamiento interno, lo que permite guardar una gran cantidad de aplicaciones, fotos y videos sin preocuparse por el espacio.

Además, este modelo cuenta con:

Sistema operativo Android

Procesador Qualcomm Snapdragon

Nano SIM

GPS Integrado

Con estas características y el descuento aplicado, el Honor X8b se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan almacenamiento amplio y buen rendimiento a un precio competitivo.

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