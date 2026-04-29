Moto G17 vs Moto G15: Liverpool remata el precio de los Motorola con pantalla LCD 6.7 pulgadas

Más del 50% de descuento. Así de agresiva es la promoción que Liverpool aplicó a los celulares Motorola Moto G15 y G17. El modelo de entrada, el G15, que normalmente cuesta $5,999 pesos, ahora se encuentra en aproximadamente $2,908 MXN. Una oportunidad que pocos presupuestos van a dejar pasar.

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¿Qué ofrece el Moto G15 por menos de $3,000 pesos?

El Moto G15 llega con Android 15 de fábrica, una ventaja considerable frente a competidores en su rango de precio. Su pantalla LCD de 6.7 pulgadas brinda espacio suficiente para streaming, redes sociales y videollamadas sin sentir que el dispositivo se queda corto.

El procesador responde bien en el día a día.

WhatsApp, navegación, reproducción de música y multitarea ligera fluyen sin trabas evidentes, aunque no está pensado para gaming pesado. La batería ronda los 5,000 mAh, lo que se traduce en un día completo de uso moderado sin buscar el cargador. Y si necesitas financiar la compra, Liverpool permite pagar con tarjeta departamental hasta en 6 meses sin intereses.

Motorola G15 en Liverpool Motorola G15 en Liverpool. (Liverpool)

Motorola G17: ¿Vale la pena la diferencia de precio?

Aquí la cosa se pone interesante. El Moto G17 parte de $5,499 MXN, pero con el descuento actual baja a $3,599.20 pesos. Sí, son alrededor de $700 pesos más que el G15, pero recibes mejoras concretas que pueden inclinar la balanza.

La pantalla da el salto a resolución FHD+ con tecnología LTPS y protección Gorilla Glass 2.5D. La cámara frontal salta a 32 MP, ideal para selfies nítidas o videollamadas profesionales. La batería crece a 5,200 mAh con carga rápida de 20W incluida en la caja.

Además, el G17 suma certificación IP64: resiste polvo y salpicaduras de agua. Algo que, en la vida real, marca la diferencia si te agarra la lluvia en el transporte público o si usas el celular en ambientes con mucho polvo.

Motorola G17 en Liverpool Motorola G17 en Liverpool. (Liverpool)

Para decidir sin dar vueltas, checa estas diferencias clave:

Cámara frontal : El G15 tiene sensor estándar; el G17 sube a 32 MP con mayor detalle y nitidez.

: El G15 tiene sensor estándar; el G17 sube a 32 MP con mayor detalle y nitidez. Pantalla : Ambos miden 6.7″, pero el G17 ofrece resolución FHD+ frente a la HD del G15.

: Ambos miden 6.7″, pero el G17 ofrece resolución FHD+ frente a la HD del G15. Resistencia : Solo el G17 cuenta con certificación IP64 contra polvo y agua.

: Solo el G17 cuenta con certificación IP64 contra polvo y agua. Conectividad: El G17 incluye NFC para pagos sin contacto y Bluetooth 5.4.

Si tu prioridad es ahorrar al máximo y tener software actualizado, el Moto G15 cumple. Si en cambio valoras mejores selfies, una pantalla más definida y resistencia ante imprevistos, el Moto G17 justifica esos $700 pesos adicionales.

Ambos modelos están disponibles con envío gratis a todo México y opción de recoger en tienda en dos horas, si hay inventario local. Una ventaja para quienes necesitan el equipo urgente o prefieren evitar la espera del paquetero.

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