Galaxy S26 Ultra Violeta: el color exclusivo del flagship Samsung está en Walmart con $3000 de descuento

Quienes estén en busca de su próximo smartphone Samsung tienen una buena oportunidad de compra con un importante descuento en Walmart. La cadena de retail ofrece el Galaxy S26 Ultra Violeta a un precio promocional y con opción de compra en hasta 6 meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy S26 Ultra Violeta en Walmart?

La cadena de ventas ofrece el Samsung Galaxy S26 Ultra Violeta con una rebaja de $3,012 pesos. Actualmente el aparato se puede conseguir a $26,987, mientras que el valor inicial era de $29,999.

Walmart da la opción de comprar en 3 o 6 meses sin intereses de $8995.67 y $4497.83 respectivamente. Esta alternativa de pago es una buena opción para alivianar la carga mensual.

¿Cuáles son las características destacadas del Samsung que Walmart tiene en rebaja?

El Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB 12GB violeta “es un smartphone premium de última generación diseñado para máximo rendimiento, fotografía avanzada y productividad inteligente”, detalla la publicación de Walmart.

Además, el modelo promete ser el equipo ideal para usuarios exigentes gracias a su pantalla con privacidad inteligente, inteligencia artificial avanzada y potencia 5G. En definitiva, se trata de un smartphone ideal para profesionistas, creadores de contenido, usuarios que buscan productividad y quienes lo aprovechan para gaming y multimedia.

Galaxy S26 Ultra Violeta El modelo es ideal para creadores de contenido. (Walmart)

Las especificaciones técnicas de este Samsung son:

Tipo de SIM: eSim

Proveedor de servicio de telefonía celular: desbloqueado

Tamaño de la pantalla: 6.9 in.

Pantalla AMOLED IA

Memoria RAM: 12 GB

Almacenamiento interno: 512GB

Procesador: Snapdragon 8 Elite Gen 5 optimizado con IA

Conectividad: 5G / WiFi 6E / Bluetooth 5.x / NFC

Además, detalla Walmart, el sistema de Inteligencia Artificial optimizada por hardware de este modelo permite:

Edición inteligente de fotografías y eliminación automática de objetos

de fotografías y eliminación automática de objetos Optimización automática de escenas en cámara

automática de escenas en cámara Traducción y asistencia en tiempo real

y en tiempo real Resúmenes automáticos de texto y productividad asistida

automáticos de texto y productividad asistida Ajustes dinámicos de batería y rendimiento según tu uso

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