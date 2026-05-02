Luego del intento de atentado de Cole Allen en la Cena de Corresponsales del pasado 25 de abril donde la vida de Donald Trump corrió peligro, una ola de teorías conspiranoicas azotó el Internet, asegurando que podría ser un viajero del tiempo.

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El ingeniero de Caltech y excolaborador del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, despertó una inmensa curiosidad en X (antes Twitter), donde el usuario Henry Martínez —nombre que coincide con el ingeniero de la agencia espacial— publicó su nombre en 2023, tres años antes del ataque.

Cole Allen — Henry Martinez (@HenryMa79561893) December 22, 2023

La cuenta, cuya referencia sale del proyecto Time Machine (Máquina del Tiempo), herramienta desarrollada por la NASA para visualizar cómo cambiaron los principales indicadores climáticos de la Tierra a lo largo de las últimas décadas y cómo podrían cambiar en el futuro, desató teorías conspirativas afirmando que Cole Allen o Henry Martínez son viajeros del tiempo.

Conectaron el caso con la extraña muerte o desaparición de 11 científicos de alto perfil entre 2022 y 2026.

¿Qué dice Javier Santaolalla sobre Cole Allen como viajero del tiempo?

Para resolver si esta “casualidad” es ciencia ficción o realidad, el divulgador científico y físico Javier Santaolalla analizó la viabilidad de los viajes en el tiempo con base en la ciencia actual.

En su video de YouTube explicó que, según la relatividad de Einstein, el tiempo no es lineal, y —en teoría— las Curvas Cerradas de Tipo Tiempo (CTC) o los agujeros de gusano, podrían permitir viajar al pasado, pero con restricciones puntuales.

“Si el Henry de 2023 crea una máquina del tiempo, el Henry de 2026 no puede usarla para viajar en el tiempo y romper la máquina... no puedes hacer lo que te dé la gana, sino sólo lo que se supone que tienes que hacer. Sí, sí, esto es loco pero es así”. — explicó Javier Santaolalla en su canal de YouTube

Para lograr una hazaña de este tipo, se necesitaría tecnología especulativa, la cual solo vemos en cuerdas cósmicas y cilindros de Tipler, que ningún laboratorio en el mundo posee.

Por ello, Santaolalla descarta que Cole Allen sea un viajero del tiempo, y aterriza el misterio en explicaciones ligadas a la manipulación digital.

“Entre que una persona en su laboratorio haya conseguido entrar en contacto con la quinta dimensión... a mí la verdad es que me pega más lo de la maniobra... ¿Se puede editar un tuit o crear un tuit con fechas falsas? Pues a mí no me cabe ninguna duda de que se puede hacer”. — cerró el físico más querido de Internet

La conclusión es que, el caso de Cole Allen y la publicación en X, responde más a “una cortina de humo”, sin embargo, el físico asegura que la desaparición de los 11 científicos, sigue siendo un enigma real.