Walmart remata el nuevo Xiaomi POCO X8 Pro de 512GB con un descuento increíble

¿Un celular de gama alta con batería para dos días y menos de 7 mil pesos? Walmart acaba de poner el Xiaomi Poco X8 Pro 5G en $6,999, una caída de $2,466 respecto a su precio original de $9,465. No es un error de sistema. Es una de las ofertas más agresivas que hemos visto para un equipo con 512 GB de almacenamiento en el mercado mexicano.

El Xiaomi Poco llega para sacudir la gama media-alta en 2026. Y no lo hace con promesas vacías: integra un procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra de 4 nanómetros, diseñado para mover juegos pesados y multitarea sin sudar. En pruebas de rendimiento, supera los 2 millones de puntos en AnTuTu. Para quien busca fluidez en el día a día o sesiones largas de gaming, esa cifra no es un dato técnico más: es tranquilidad.

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¿Qué hace especial al Xiaomi Poco X8 Pro en este rango de precio?

La pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz se ve increíble bajo cualquier luz, gracias a un brillo pico de 3,500 nits. Pero el verdadero golpe sobre la mesa está en la autonomía: una batería de 6,500 mAh con carga HyperCharge de 100W. En términos prácticos, puedes usar el celular todo el día, dejarlo al 20% por la noche y recuperarlo al 100% en menos de 30 minutos. Incluso incluye carga inversa de 27W para revivir otros dispositivos por cable.

La cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX882 y estabilización óptica (OIS) ayuda a que las fotos nocturnas o en movimiento salgan nítidas. Se complementa con un gran angular de 8 MP y una frontal de 20 MP. Para el usuario promedio que documenta viajes, reuniones o momentos en redes, este conjunto cubre lo esencial sin depender de modos profesionales complicados.

Otro detalle que marca la diferencia: certificación IP68/IP69K. Esto significa que el equipo resiste polvo, inmersiones accidentales y chorros de agua a presión. En un país donde los imprevistos con líquidos son pan de cada día, esa protección añade valor real sin subir el precio.

Xiaomi Poco X8 en Walmart Xiaomi Poco X8 en Walmart. (Walmart)

¿Cómo aprovechar la oferta del POCO X8 Pro en Walmart?

Walmart facilita el acceso al equipo con varias opciones de pago que se adaptan a distintos perfiles de comprador:

Hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes como BBVA , Banamex , HSBC o Santander .

, , o . Pago inmediato con débito, efectivo en caja o transferencia.

Financiamiento alternativo mediante Cashi o plazos fijos, según disponibilidad.

El envío es gratis para suscriptores de Walmart Pass. Para el resto, la entrega estándar a domicilio opera en 24 a 48 horas en zonas metropolitanas. También existe la opción de recoger en tienda física, aunque depende del inventario local. Si vives en CDMX, Guadalajara o Monterrey, checar disponibilidad en línea antes de acudir puede ahorrarte el viaje.

El Xiaomi Poco X8 Pro no es solo una especificación impresionante en papel. Representa una apuesta clara por democratizar características que antes solo veíamos en flagships de $15,000 MXN o más. Para el consumidor mexicano, esto significa acceder a rendimiento, autonomía y resistencia sin comprometer el presupuesto mensual.

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