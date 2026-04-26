¡Corre por tu nuevo celular! Le quedan pocas horas a la Venta Nocturna de Liverpool, la cual inició las primeras horas del viernes 24 de abril y concluirá este domingo 26. La tienda tiene en oferta el Samsung Galaxy S24 FE.

Este celular es una excelente opción para los usuarios que buscan un alto rendimiento de cámara y todas las ventajas de la IA de Samsung.

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Samsung Galaxy S24 FE precio

El dispositivo, que originalmente se comercializa en 13,691 pesos, ahora puede adquirirse por 8,899 pesos, lo que representa un descuento de casi 35%. Además, los compradores tienen la opción de pagarlo a hasta 6 meses sin intereses de 1,483.17 pesos.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Samsung Galaxy S24 FE características

Este modelo cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X, que brinda colores más vivos, alto brillo y una tasa de refresco de hasta 120Hz con lo que podrás tener una experiencia fluida tanto en contenido multimedia como en videojuegos.

Asimismo cuenta con procesador Exynos 2400e, almacenamiento de 128 GB, batería de aproximadamente 4,700 mAh y un sistema de cámaras encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles.

Pantalla: 6.7 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, protección Gorilla Glass Victus Plus.

Rendimiento: Procesador Exynos 2400e (4nm) con 8GB de RAM.

Almacenamiento: Opciones de 128GB, 256GB o 512GB (sin ranura microSD).

Cámaras traseras: Principal de 50MP (OIS) + Ultra Gran Angular 12MP + Telefoto 8MP (Zoom óptico 3x).

Cámara frontal: 10MP.

Batería y carga: 4700 mAh, carga rápida de 25W, inalámbrica de 15W e inalámbrica inversa.

Software: Android 14 con One UI 6.1 (con 7 años de soporte garantizado).

Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo.

Funciones IA: ProVisual Engine, Photo Assist para edición de fotos.

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