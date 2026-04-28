Samsung A04 vs Moto G04: Liverpool deja en claro al ganador con una feroz comparativa de precios

¿Vale la pena pagar casi $10,000 pesos por un celular cuando hay opciones desde $1,898? Liverpool puso frente a frente al Samsung Galaxy A04e y al Motorola Moto G04s, y la diferencia no está solo en el precio. La comparativa entre Samsung y Motorola deja ver dos filosofías distintas para cubrir necesidades muy específicas del usuario mexicano.

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¿Samsung y Motorola en Liverpool: cuál rinde más por tu dinero?

Liverpool no solo exhibe ambos equipos en sus pasillos digitales. También deja ver, sin decirlo explícitamente, para qué tipo de usuario está diseñado cada uno.

El Galaxy A04e apuesta por lo esencial. Pantalla LCD de 6.5 pulgadas, procesador Octa-Core, 3GB de RAM y una batería de 5,000 mAh que aguanta el ritmo diario. Su cámara dual de 13 MP cumple para subir historias a redes sociales, y su almacenamiento de 64GB se puede expandir hasta 1TB con microSD. Todo por $1,898 MXN con descuento vigente en línea.

Corto. Directo. Sin rodeos.

Samsung Galaxy A04 en Liverpool Samsung Galaxy A04e en Liverpool. (Liverpool)

El Moto G04s, en cambio, llega con Android 14 de fábrica, pantalla de 90Hz para desplazamientos más fluidos, 256GB de almacenamiento nativo y una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial. Su precio: $9,998 MXN.

Motorola Moto G04s en Liverpool. Motorola Moto G04s en Liverpool. (Liverpool)

¿Justifica la diferencia? Depende de tus prioridades.

Almacenamiento: 64GB expandibles (Samsung) vs 256GB nativos (Motorola)

64GB expandibles (Samsung) vs 256GB nativos (Motorola) Fluidez visual: Pantalla de 60Hz estándar vs 90Hz con protección Gorilla Glass 3

Pantalla de 60Hz estándar vs 90Hz con protección Gorilla Glass 3 Seguridad: Desbloqueo por patrón o PIN vs lector de huellas lateral integrado

Desbloqueo por patrón o PIN vs lector de huellas lateral integrado Experiencia de audio: Sonido estéreo básico vs Dolby Atmos certificado

Especificaciones que marcan la diferencia entre Samsung y Motorola

Para el usuario mexicano que busca un segundo teléfono, un dispositivo para adultos mayores o una opción resistente para el trabajo diario, el Samsung Galaxy A04e representa una apuesta segura. Su precio accesible, combinado con envío gratis a todo el país y la posibilidad de meses sin intereses con tarjetas Liverpool, lo hace atractivo para presupuestos ajustados. Además, el servicio Click & Collect permite recogerlo en tienda en dos horas si hay inventario.

Pero si tu día a día incluye fotografía móvil, streaming en alta definición o multitarea intensa, el salto al Moto G04s deja de ser un lujo para convertirse en una inversión. La tasa de refresco de 90Hz no es un dato técnico menor: se traduce en menos fatiga visual al revisar redes sociales o ver series. Y los 256GB de almacenamiento significan menos tiempo borrando fotos para liberar espacio.

Ambos equipos comparten batería de 5,000 mAh, pero la carga rápida del Motorola marca diferencia en emergencias. Su certificación IP52 contra salpicaduras ofrece tranquilidad en ciudades como Guadalajara o Monterrey, donde las lluvias repentinas son pan de cada día.

Al final, la decisión entre Samsung y Motorola en los pasillos de Liverpool no se trata de quién gana, sino de qué necesitas hoy.

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