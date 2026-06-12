Como este medio de comunicación te informó en 2025, Elon Musk ya alcanzó la cifra de casi 1.05 billones de dólares, consolidándolo como la persona más rica del planeta.

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Este incrementó se debió a la Oferta Pública Inicial (OPI) de Space X en Nueva York, donde las acciones abrieron a 150 dólares, valorando a la empresa unos 2 billones de dólares.

I love the incredible people of SpaceX beyond words — Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2026

Este patrimonio abismal supera al triple el de la segunda persona más rica del mundo, Larry Page, cofundador de Google.

Cabe destacar que, como te dijimos en el 2025, su fortuna depende de las acciones de Tesla y Space X, en sí no es dinero líquido, sino una valoración del mercado que puede variar.

¿Cuál es la diferencia entre billonario y trillonario?

Existe una confusión en torno al primer billonario del mundo y todo se originó por el sistema de numeración que utiliza cada país. Esto se debe a que, en las regiones de habla inglesa utilizan la “escala corta” mientras que en México y la mayor parte de habla hispana utiliza la “escala larga”.

Los saltos en las cifras se hacen cada mil unidades, por lo tanto, un billón equivale a mil millones (1,000,000,000), mientras que un trillón equivale a un millón de millones, con 12 ceros (1,000,000,000,000).

Asimismo, la escala larga es la norma en Europa continental, México, Sudamérica y Centroamérica, donde las únicas excepciones son Puerto Rico y Brasil, que adoptaron la escala corta por la influencia de EUA.

Este sistema de “trillón” en EUA se popularizó por una antigua influencia francesa que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue adoptado por Reino Unido; aunque irónicamente Francia utiliza el sistema largo al igual que España y Latinoamérica.

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