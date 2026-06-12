La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ inició oficialmente el pasado 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, sin embargo y más allá del tema futbolístico, la justa veraniega ya se ha colocado en el trending topic gracias a los memes, videos y festejos que se han llevado a cabo en Paseo de la Reforma, el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y más.

Fue a través de las plataformas de X, Facebook y TikTok, que se han comenzado a viralizar videos de gente bailando con botargas, personas vestidas de Día de Muertos, así como a surcoreanos, colombianos y demás extranjeros conviviendo al 100% con las y los mexicanos en los puntos de Fan Fest y demás.

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Mejores memes y videos del Mundial 2026 en CDMX

Uno de los videos que ya superó el millón de reproducciones y la barrera de los 45 mil “me gusta” en X, es una edición que muestra al menos nueve videos virales de lo que ha ocurrido en la capital de México en menos de 24 horas del inicio del Mundial 2026.

En este video se aprecian bailes de botargas, extranjeros siendo lanzados por los aires por aficionados mexicanos, entrevistas y enlaces de cadenas de televisión que se vieron “manchadas” por la afición, así como accidentes en los que se vieron involucrados los mismos fanáticos.

Primer dia del mundial en México con intro de Malcolm el de en medio



Como le explicamos al mundo que esto paso en un solo día jajajajaja pic.twitter.com/uqJROjcJA1 — Costalito Bávaro 🇲🇽 (@Costalito33) June 12, 2026

Otros memes que se han hecho tendencia en redes sociales tiene que ver con dos influencers que fueron captados al momento del gol de Raúl Jiménez ante Sudáfrica. Las críticas fueron encaminadas en que los dos sujetos prefiero grabarse a ellos mismos en vez de a los futbolistas que estaban a menos de 20 metros de distancia.

JAJAJA VÁYANSE ALV pic.twitter.com/ApwyJWHPoL — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) June 12, 2026

Un video más que está robando la atención de decenas de aficionados es un meme que hace referencia a que en los Estados Unidos no existe una cultura futbolística, bromeando con que fanáticos del LAFC están “tristes” por ver al surcoreano Heung Min Son con la playera de su selección.

🇺🇸 LAFC fans seeing Heung Min Son in South Korea jersey thinking he left the club 😭

pic.twitter.com/Dvd58EWWQk — fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 12, 2026

Cuentas en redes sociales para seguir lo más viral del Mundial 2026

Como era de esperarse, con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ también llegó la temporada de videos y memes divertidos que hacen fanáticos de todo el mundo, por lo cual hay cuentas en plataformas de redes sociales que se encargan de reunir lo más divertido y emocionante que se ha vivido hasta el momento en la justa mundialista.

Algunas de estas cuentas pueden encontrarse bajo los nombres de “Out Of Context Football”, “Out Of Context World Cup”, así como páginas personales de fanáticos que republican lo visto en redes.

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