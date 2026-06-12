La tienda en línea de Elektra está “tirando la casa por la ventana”, pues recientemente dieron a conocer que cuentan con un descuento de hasta el 13% en el celular Oppo A6K de 256GB, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones en el mercado gracias a su doble cámara y durabilidad de la batería.

De acuerdo con lo señalado por la tienda web, el celular se está ofertando por mucho menos de los 7 mil pesos además de que se cuenta con la opción de pagarlo con pagos semanales, lo cual podría hacer aún más accesible la compra para la ciudadanía en general.

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Precio final del Oppo A6K en Elektra este 2026

El precio original del celular Oppo A6K es de 7 mil 499 pesos, sin embargo con el descuento que se le colocó al smartphone, el costo final queda en tan solo 6 mil 499 pesos que se pueden pagar de manera semanal con tarjetas participantes.

Elektra informó que las y los interesados en adquirir este celular de la marca Oppo, podrán pagar el smartphone desde 79 pesos semanales por un periodo total de 154 semanas, sin embargo los montos podrían bajar dependiendo del primer pago que se genere al momento de hacer la compra.

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Características del Oppo A6K en Elektra

De acuerdo con la información dada a conocer por la misma plataforma de Elektra, más allá de la doble cámara y rendimiento de 6100 mAh de batería, el Oppo A6K destaca por las siguientes características:

Memoria interna de 256GB

Pantalla de 6.3 pulgadas

Cámara trasera de 50 Mpx

Procesador Qualcomm

Ram de 4GB

¿Cómo aprovechar la oferta en el Oppo A6K en Elektra?

Para aprovechar la oferta que Elektra colocó en el celular Oppo A6K te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la empresa, en el cual podrás corroborar la información del dispositivo móvil, así como conocer las tarjetas participantes para los meses sin intereses o pagos semanales.

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