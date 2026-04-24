Actualmente se desarrolla la primera Venta Nocturna de Liverpool. Desdes este viernes 24 y hasta el domingo 26 de abril las y lo consumidores podrán encontrar ofertas en diversos departamentos como tecnología, hogar, deportes, belleza y más. Dentro de estas promociones se encuentra en remate el celular Motorola G77.

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Motorola G77 precio

El equipo, que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y una capacidad de almacenamiento de 256GB, pasó de un precio de 7,999 pesos a 5,199.20 pesos.

Para facilitar la adquisión del dipositivo, en esta Venta Nocturna de Liverpool, hay meses sin intereses.

A través de un esquema de hasta 20 pagos mensuales aproximados de 324.95 pesos, se puede comprar el celular Motorola G77.

El modelo está disponible con la red de Telcel y puede encontrarse en dos opciones de color: Shaded Spruce y Black Olive. Puedes encontrarlo en este enlace.

Motorola G77 características

El Motorola Moto G77 (2026) es un gama media premium 5G con pantalla Extreme AMOLED de 6.78″ (1.5K, 120Hz), procesador MediaTek Dimensity 6400 y batería de 5200 mAh con carga de 30W. Destaca por su cámara principal de 108 MP, diseño con materiales resistentes (IP64, Gorilla Glass 7i) y hasta 512GB de almacenamiento.

Pantalla: 6.78 pulgadas Extreme AMOLED, resolución 1.5K (2772 x 1272), 120 Hz, hasta 5000 nits de brillo.

Procesador: MediaTek Dimensity 6400 (6nm) Octa-core.

Memoria RAM: 8 GB o 12 GB RAM (expandible virtualmente).

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB internos, expandible con microSD hasta 2 TB.

Cámara trasera: Principal de 108 MP Ultra-res + Gran angular de 8 MP.

Cámara frontal: 32 MP.

Batería: 5200 mAh, carga rápida de 30 W.

Sistema Operativo: Android 16.

Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C.

Seguridad/Resistencia: Lector de huellas en pantalla, resistencia al polvo y agua IP64, certificación militar MIL-STD-810H.

Audio: Altavoces estéreo con Dolby Atmos.

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