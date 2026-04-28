Liverpool remata el celular Realme C55, la competencia para el Moto G24 y el Samsung A52

¿Un celular con pantalla de 6.7 pulgadas, 256 GB de almacenamiento y una función inspirada en iPhone por menos de 6 mil pesos? Liverpool acaba de bajar el precio del Realme C55 a $5,999 MXN, y la oferta tiene a más de uno checando su disponibilidad.

El descuento representa un ahorro directo de $500 pesos respecto al precio original. Para quienes buscan renovar su equipo sin disparar el presupuesto, esta promoción coloca al Realme en un punto dulce del mercado mexicano.

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¿Qué hace especial al Realme C55 frente a sus rivales?

El Realme C55 no es otro smartphone genérico de entrada. Bajo su carcasa delgada corre Android 13 con Realme UI 4.0, impulsado por un procesador MediaTek Helio G88 y 8 GB de RAM que se pueden expandir virtualmente. Traducción: abre varias apps, navega en redes y reproduce contenido en su pantalla IPS de 90 Hz sin que el equipo se trabe a cada rato.

La estrella del paquete es la “Mini Cápsula”, una función de software que rodea la cámara frontal con notificaciones, controles de música o el estado de carga. Sí, suena parecido a la Dynamic Island de Apple, pero aquí llega en un equipo que cuesta menos de la mitad que un iPhone.

En fotografía, el sensor principal de 64 MP captura detalles nítidos en condiciones de buena luz. Los 5,000 mAh de batería aguantan el ritmo diario y, cuando se acaba la pila, la carga rápida SuperVOOC de 33W lo revive en poco más de una hora.

Liverpool Realme C55 Realme C55, en Liverpool. (Liverpool)

¿Vale la pena comprar el Realme C55 en México hoy?

Si comparas especificaciones contra el Moto G24 o el Samsung Galaxy A52, el Realme ofrece más almacenamiento base (256 GB) y una tasa de refresco de 90 Hz en un rango de precio similar. Para usuarios que consumen series, juegan casualmente o trabajan con documentos en movimiento, esa combinación marca la diferencia.

Liverpool facilita la compra con opciones flexibles:

Tarjeta Liverpool: hasta 6 meses sin intereses

Otras tarjetas: comúnmente 3 meses sin intereses (sujeto a promoción bancaria)

Pago de contado: efectivo, débito o crédito en una exhibición

Envío gratis a todo México o recogida en tienda con Click & Collect

Ojo: el portal de Liverpool marca “pocas piezas disponibles”. Si te late la idea, conviene checar el stock antes de que se agote.

El Realme C55 llega con NFC para pagos sin contacto, jack de 3.5 mm para audífonos tradicionales y desbloqueo por huella lateral o reconocimiento facial. Detalles que, sumados, construyen una experiencia de usuario más completa sin disparar el precio.

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