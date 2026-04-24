Ni Samsung ni iPhone: El Xiaomi Redmi Note 15 está de remate en Liverpool por menos de 6000 pesos

Liverpool acaba de bajar el precio del Xiaomi Redmi Note 15 a $5,249 MXN, un descuento de $627 pesos que lo convierte en una de las apuestas más sólidas de la gama media esta temporada.

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¿Qué ofrece el Xiaomi Redmi Note 15 por este precio?

El equipo no solo llega con un precio atractivo. Xiaomi apostó por una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 3,200 nits, ideal para ver contenido bajo el sol mexicano. Detrás de esa pantalla late un procesador MediaTek Helio G100-Ultra (o Snapdragon 6 Gen 3 en algunas variantes), acompañado de hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento expandible.

La batería es otro punto fuerte. 6,000 mAh con carga rápida de 45W prometen hasta dos días de uso intenso. Y si te preocupa la durabilidad, el cristal reforzado resiste caídas de 1.8 metros, mientras que la certificación IP64 lo protege contra polvo y salpicaduras.

En fotografía, el sensor principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS) marca la diferencia en tomas nocturnas o en movimiento. Se complementa con un lente ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 20 MP para selfies nítidas.

Liverpool Xiaomi Redmi Note 15 Liverpool Xiaomi Redmi Note 15. (Liverpool)

¿Cómo pagar el Xiaomi Redmi Note 15 en Liverpool?

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece estas opciones de pago:

Tarjeta Liverpool: hasta 6 meses sin intereses (~$899.83 MXN mensuales).

hasta 6 meses sin intereses (~$899.83 MXN mensuales). Otras tarjetas de crédito: consulta meses sin intereses vigentes en el carrito.

consulta meses sin intereses vigentes en el carrito. Pago de contado: acepta débito, crédito o transferencia electrónica.

acepta débito, crédito o transferencia electrónica. Entrega: envío gratis a todo México o recogida en tienda con Click & Collect.

Para el usuario mexicano que prioriza autonomía, pantalla de calidad y resistencia sin pagar precio de gama alta, el Redmi Note 15 responde a necesidades reales: transporte público, jornadas largas y contenido multimedia. La combinación de batería de 6,000 mAh y carga de 45W reduce la ansiedad por el enchufe, mientras que la pantalla AMOLED con 120 Hz eleva la experiencia visual sin disparar el costo.

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