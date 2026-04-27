Liverpool desploma el Xiaomi Poco C85 con batería de 6,000 mAh y pantalla de 120Hz

Liverpool Xiaomi Poco C85 Xiaomi Poco C85, en Liverpool. (Liverpool)

Por menos de $4,200 pesos, conseguir un celular con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM suena a oferta de otro planeta. Pero el Xiaomi Poco C85 ya está en Liverpool con esas especificaciones, y apunta directo a quienes no quieren gastar de más para tener un equipo funcional.

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¿Qué hace especial al Xiaomi Poco C85 en gama de entrada?

El equipo monta una pantalla LCD IPS de 6.4 pulgadas, suficiente para consumir contenido sin forzar la vista. Detrás de la interfaz, el procesador MediaTek Helio G81 Ultra se encarga de que las tareas cotidianas —redes sociales, mensajería, streaming— corran sin trabas.

Ocho gigas de RAM no son comunes en este rango de precio.

Eso se traduce en menos cierres de aplicaciones en segundo plano y una navegación más fluida. Si a eso le sumas los 256 GB de almacenamiento interno, el Poco C85 elimina la ansiedad de borrar fotos o videos para liberar espacio. La cámara principal de 50 megapíxeles captura detalles nítidos cuando hay buena luz. No es un teléfono para fotografía profesional, pero cumple con creces para redes sociales y recuerdos diarios. La selfie cam de 8 MP hace lo propio en videollamadas.

La batería cuenta con tecnología Quick Charge y puerto USB Tipo C, lo que permite recargas rápidas para quienes viven conectados. Eso sí, hay un detalle que conviene saber antes de comprar: el equipo no incluye NFC, así que no podrás usarlo para pagos sin contacto tipo Google Pay. Si esa función es clave para ti, vale la pena checar otras opciones.

¿Cómo comprar el Xiaomi Poco C85 en Liverpool?

La tienda ofrece varias rutas para pagar, y conviene revisar cuál te conviene más:

Tarjetas Liverpool : accedes a meses sin intereses o pagos fijos según promociones activas.

: accedes a meses sin intereses o pagos fijos según promociones activas. Tarjetas externas (Visa, Mastercard, American Express): pago único o promociones bancarias del momento.

(Visa, Mastercard, American Express): pago único o promociones bancarias del momento. Crédito Liverpool: opción directa si ya eres cliente de la tienda.

El envío a domicilio es gratis a todo México. Solo ingresas tu código postal para ver tiempos estimados. Si prefieres no esperar, el servicio Click & Collect te permite recoger el equipo en la tienda Liverpool que elijas, sujeto a disponibilidad.

Dentro de la caja viene lo esencial: el smartphone, cargador y cable USB Tipo C. Nada de accesorios extra, pero tampoco costos ocultos.

Si tu prioridad es rendimiento básico, almacenamiento amplio y un precio contenido, este modelo de Xiaomi cubre lo fundamental sin rodeos.

El mercado de gama de entrada en México se pone más competitivo. Con el Poco C85, Xiaomi apuesta por dar más por menos, y Liverpool facilita el acceso con opciones de pago flexibles.

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