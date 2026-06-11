Si estás pensando en cambiar de celular y quieres tener uno de los mejores smartphones del mercado una de tus mejores opciones es el Oppo Find X9, el cual gracias a su doble cámara, pantalla de 6.7 pulgadas, así como con sus 50 megapíxeles, es considerado como uno de los mejores del mercado internacional.

Fue a través de la plataforma oficial del Palacio de Hierro, que se anunció que este Oppo Find X9 se puede adquirir por menos de los 30 mil pesos, los cuales se pueden pagar a meses sin intereses.

Precio final del Oppo Find X9 Pro en El Palacio de Hierro

De acuerdo con la publicación en la plataforma web oficial del Palacio de Hierro, el Oppo Find X9 Pro tiene un precio final de 27 mil 999 pesos, los cuales se pueden pagar hasta con 18 meses sin intereses dependiendo de las tarjetas participantes.

Por otro lado, se dio a conocer que en caso de adquirir el celular a través de la plataforma web de la tienda departamental, el producto podrá ser enviado hasta la puerta de tu casa sin un costo adicional.

Ponte tus audífonos, sube el volumen y disfruta del unboxing ASMR del OPPO Find X9 Ultra y Kit de Exploración. pic.twitter.com/SSYtwd2DMi — OPPO México (@OPPOMexico) June 10, 2026

Características del Oppo Find X9 Pro

Las características generales del Oppo Find X9 Pro que se está ofertando en la tienda antes mencionada, son las siguientes:

RAM de 16GB

Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas

Tasa de refresco de 120 Hz

Cámara de 50 megapíxeles

Batería de 7,500 mAh

Almacenamiento de 512GB

Es importante mencionar que el celular se entrega con un cable tipo USB, un cargador, una herramienta de expulsión de SIM, una funda protectora, manual de usuario y seguridad.

¿Cómo comprar el Oppo Find X9 en El Palacio de Hierro?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir el Oppo Find X9 Pro, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda departamental, en el cual también podrás corroborar la información de pago y entrega.

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