Walmart ha sorprendido a los consumidores con una atractiva oferta en tecnología. La cadena puso en remate el smartphone Oppo Reno 11 5G de 256GB en color gris.

El Oppo Reno 11 5G destaca por su conectividad de última generación, amplia capacidad de almacenamiento y diseño moderno, características que lo posicionan como una opción competitiva dentro de la gama media-alta.

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Oppo Reno 11 5G precio

Originalmente con un precio de $7,999, el dispositivo está disponible por tan solo $4,779.La promoción representa un ahorro directo de $3,220.

Además del descuento, Walmart ofrece facilidades de pago, permitiendo adquirir el celular hasta en 6 meses sin intereses, con mensualidades de $796.50, lo que hace aún más accesible la compra. Puedes conseguirlo aquí.

Oppo Reno 11 5G características

Cámara teleobjetivo para retratos de 32 MP

Pantalla de 6.7 pulgadas

Desbloqueo facial y dactilar

“Diseño estético natural, su cuerpo es tan delgado y ligero que pasa desapercibido en la palma de tus manos, en tu bolsillo y bolsas. Una variedad de mil millones de colores ilumina tu pantalla sin interrupciones. El ángulo del diseño 3D curvo crea el balance perfecto entre confort y encanto visual”, se lee en la descripción del producto.

Aquí puedes conocer más detalles.

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