Walmart pone a la venta en México artículos perfectos para renovar tu baño con poco dinero

Este producto cuenta con un ahorro de casi 700 pesos. | DANIEL BECERRIL

Renovar el aspecto del baño no siempre requiere de una inversión mayor o una remodelación completa. Walmart ha sorprendido a sus clientes en México con el lanzamiento de una línea de accesorios que apuesta por la elegancia y los detalles delicados. La noticia se viralizó gracias a la influencer “Señorita Walmart”, quien compartió a través de sus redes sociales el hallazgo de estos artículos.

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¿Qué tipo de accesorios incluye esta nueva colección de Walmart?

La nueva línea destaca por una estética marcadamente femenina, donde el cristal y los tonos rosados son los protagonistas. Lo que más ha llamado la atención de los compradores es que, a diferencia de otras colecciones económicas que utilizan polímeros, estos artículos están fabricados en vidrio pesado, lo que les otorga una sensación de mayor calidad y durabilidad.

Entre las piezas clave que ya se pueden encontrar en los pasillos de hogar se encuentran:

Dispensadores de jabón líquido: Disponibles en una amplia gama de colores, destacando los tonos rosados y morados.

Disponibles en una amplia gama de colores, destacando los tonos rosados y morados. Organizadores: Botecitos a juego diseñados específicamente para colocar los cepillos de dientes o brochas de maquillaje.

Botecitos a juego diseñados específicamente para colocar los cepillos de dientes o brochas de maquillaje. Frascos con tapa: Ideales para guardar algodones o accesorios, los cuales cuentan con tapas decoradas con moños o relieves elegantes.

Ideales para guardar algodones o accesorios, los cuales cuentan con tapas decoradas con moños o relieves elegantes. Jarrones: Piezas de vidrio que pueden complementarse con flores artificiales para dar un toque de frescura al tocador.

Cada uno de estos ítems se pueden conseguir entre 200 y 300 pesos.

¿Cuáles son los detalles de diseño que están encantando a los clientes?

Uno de los elementos más distintivos son los moños decorativos que adornan tanto los dispensadores como los jarrones, aunque se recomienda manejarlos con cuidado ya que son piezas delicadas.

Además, la creadora de contenido mostró que existen diversos modelos: desde algunos con tapas minimalistas hasta otros con acabados más detallados en tonalidades moradas.

La versatilidad de estos objetos permite que no solo se limiten al baño, sino que puedan ser utilizados como elementos decorativos en recámaras o estantes.

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