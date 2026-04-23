Walmart remata la pantalla LG 55 pulgadas UHD 4K Smart TV con IA avanzada en imagen y sonido

Walmart lanzó una promoción para los amantes del entretenimiento y cine en casa. La tienda remata la pantalla LG 55 Pulgadas UHD AI UA7510 4K Smart TV 2025 (modelo 55UA7510).
Se trata de uno de los dispositivos más recientes de la marca en el segmento de televisiores inteligentes.
Prepárate para el Mundial 2026 con lo último en tecnología.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Pantalla LG 55 pulgadas precio
La pantalla pasó de un precio original de 11,999 pesos a tan solo 6,790 pesos, lo que representa un ahorro de 5,209 pesos para los consumidores.
Además del descuento directo, Walmart ofrece la posibilidad de adquirir el producto a meses sin intereses. Los compradores pueden diferir el pago hasta en 24 mensualidades de 282.92 pesos.
Puedes adquirir la pantalla en este enlace.
Pantalla LG 55 pulgadas características
La LG 55UA7510 es un modelo de la serie UHD AI ThinQ 2025 diseñado como una opción de entrada de alta eficiencia, destacando por la integración de inteligencia artificial avanzada para mejorar tanto la imagen como el sonido.
Imagen y procesamiento:
- Procesador Alpha 7 4K AI Gen8: Este nuevo chip utiliza IA para optimizar la nitidez y profundidad de las imágenes en tiempo real.
- Super Escalador 4K: Mejora el contenido de menor resolución para acercarlo a la calidad 4K nativa, ajustando brillo y claridad.
- HDR10 Pro: Ofrece colores más vibrantes y un contraste nítido, optimizando el brillo cuadro por cuadro.
- Frecuencia de Actualización: Panel de 60 Hz nativos, ideal para uso doméstico estándar y cine.
Funciones inteligentes y conectividad:
- Sistema Operativo webOS 25: Incluye la última interfaz de LG con acceso rápido a aplicaciones como Netflix, Disney+ y YouTube.
- AI ThinQ: Integración completa con asistentes de voz (Alexa, Google Assistant) para control manos libres.
- Control Magic Remote: Incluido en este modelo, permite una navegación por puntero y comandos de voz simplificados.
- Gaming: Incluye Game Optimizer y Dashboard, con soporte para ALLM (Modo automático de baja latencia) y HGiG.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.