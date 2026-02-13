3 Funciones que podrás disfrutar actualizando tu iPhone a iOS 26.3

La espera ha terminado para los usuarios de Apple que buscaban más libertad y seguridad en sus dispositivos móviles. La actualización a iOS 26.3 ya está disponible para descargar, trayendo consigo herramientas que prometen redefinir la experiencia de uso diario. Desde facilitar la migración de datos hasta proteger tu ubicación exacta frente a las operadoras, esta versión es una de las más completas del último año en llegar al iPhone.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Todo sobre la actualización iOS 26.3 para tu iPhone

Esta nueva versión del sistema operativo no solo se enfoca en la estabilidad, sino que introduce cambios solicitados por regulaciones internacionales que benefician a todos. Si tienes un iPhone compatible, notarás que la integración con otros ecosistemas es ahora más fluida que nunca, eliminando barreras históricas de la marca.

A continuación, desglosamos las tres novedades más destacadas que encontrarás al instalar este software.

1. Transferencia a dispositivos Android

Apple ha integrado una herramienta nativa que simplifica radicalmente el cambio de sistema operativo, cumpliendo con nuevas normativas digitales globales. Ahora, dentro del menú de Configuración, encontrarás una opción específica llamada "Transferir a Android" que funciona de manera inalámbrica sin necesidad de cables ni aplicaciones de terceros. Al colocar tu móvil cerca de un dispositivo Android, podrás migrar fotos, contactos y calendarios en segundos.

Es importante destacar que esta función está disponible para usuarios en Estados Unidos y no solo en Europa, como se pensaba inicialmente. Aunque la herramienta es potente, debes saber que datos sensibles como las contraseñas de Keychain o la información de Salud no se transferirán por motivos de seguridad y encriptación. Es un paso gigante para quienes manejan ambos ecosistemas telefónicos.

2. Limitar los datos de localización que se comparten

La privacidad alcanza un nuevo nivel con la función de "Limitar ubicación precisa", diseñada exclusivamente para los modelos más recientes con módem Apple, como el iPhone Air y el 16e. Esta característica permite que tu dispositivo comparta solo una ubicación aproximada, como el vecindario, en lugar de tu dirección exacta con tu proveedor de servicios móviles.

Esta configuración es ideal para proteger tu privacidad frente a las operadoras telefónicas sin sacrificar la calidad de la señal ni la funcionalidad del GPS en apps de mapas. En Estados Unidos, esta función ya es compatible con operadores como Boost Mobile, y se espera que más compañías se sumen en los próximos meses para garantizar tu anonimato.

3. Más control y estilo en tu iPhone con iOS 26.3

Además de las mejoras funcionales y de seguridad, Apple no ha olvidado el aspecto visual que tanto valoran sus seguidores. La actualización refina la interfaz de usuario para que la personalización sea más intuitiva y agradable a la vista, organizando mejor las colecciones de imágenes disponibles.

La galería de fondos de pantalla ha recibido un rediseño organizativo que separa claramente las categorías para facilitar tu elección diaria. Ahora encontrarás filas independientes para los fondos de Astronomía y Clima, junto con nuevas opciones dinámicas que reaccionan en tiempo real a las condiciones de tu entorno.

Aunque se mantienen los elementos de diseño "Liquid Glass" introducidos en versiones anteriores, estas nuevas adiciones refrescan la estética de tu pantalla de bloqueo. Es una mejora visual sutil pero efectiva que le dará a tu iPhone una apariencia moderna y renovada cada vez que lo actives.