Apple cierra la era de su icónica Mac Pro y apuesta por equipos compactos

Apple decidió retirar la Mac Pro de su catálogo global el pasado 26 de marzo, marcando el fin de su icónica torre y del último modelo equipado con el chip M2 Ultra, que actualmente ya no se vende en tiendas oficiales, ni en México ni en el resto del mundo.

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La compañía de la manzanita no anunció un reemplazo para la Mac Pro y de hecho está "promoviendo" sus productos más compactos y portátiles.

¿Por qué Apple desapareció la Mac Pro?

Apple dejó de actualizar la Mac Pro en 2023 debido a la falta de nuevos chips y su enorme tamaño en comparación con las máquinas modernas. La compañía optó por simplificar su línea de productos, priorizar los equipos más pequeños, potentes y accesibles para competir dentro del mercado profesional.

¿Cómo afecta a usuarios de México y el mundo?

Aunque la Mac Pro ya no está disponible en tiendas oficiales y esta decisión afecta directamente a México, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, no se realizan nuevos envíos a través de canales autorizados, el soporte técnico sigue disponible para las computadoras existentes, pero esto cambiará el precio en las reposiciones, reafirmando una estrategia global y permanente.

¿Qué pasa si tienes una Mac Pro?

Aunque la máquina queda fuera del catálogo de Apple, los usuarios no perderán ninguna funcionalidad, las computadoras seguirán en óptimas condiciones y recibiendo todas las actualizaciones. La compañía informó que mantendrán su soporte técnico mientras haya repuestos disponibles, pero la falta de nuevos modelos podría afectar su valor de reventa y mantenimiento a largo plazo.

¿Qué computadoras existen actualmente en Apple?

iMac

Mac mini

Mac Studio (la más potente)

Consejos para usuarios de Apple

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