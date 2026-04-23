Costco remata por tiempo limitado cafetera automática Jura Piano E8 con $4,000 de descuento: pantalla a color y limpieza One-Touch

Para quienes consideran que el café es un ritual y no solo una bebida, Costco ha lanzado una promoción que no pasará desapercibida. Se trata de la cafetera automática Jura Piano E8, reconocida por su diseño esbelto y tecnología de extracción suiza, que actualmente cuenta con un descuento significativo de $4,000 pesos.

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Oferta en Costco: ¿Qué funciones ofrece la Jura Piano E8 y por qué destaca en el mercado?

La Jura E8 es una máquina diseñada para satisfacer exigencias elevadas mediante un sistema de molienda avanzado que garantiza un aroma máximo en cada taza. Su interfaz es sumamente intuitiva gracias a una pantalla a color de 3.5 pulgadas flanqueada por seis botones, lo que facilita la navegación por su amplio catálogo de especialidades, desde cafés puros hasta bebidas con espuma de leche.

Entre sus características técnicas más relevantes se encuentran:

Personalización total: Cuenta con 10 niveles de intensidad de café y un regulador de molienda de 7 niveles.

Cuenta con de café y un regulador de molienda de 7 niveles. Limpieza automática: Incluye el sistema One-Touch para la limpieza del sistema de leche, facilitando el mantenimiento con solo pulsar un botón.

Incluye el sistema para la limpieza del sistema de leche, facilitando el mantenimiento con solo pulsar un botón. Versatilidad: La salida de café y de agua caliente es ajustable en altura (hasta 111 mm y 113 mm respectivamente) para adaptarse a distintos tamaños de taza.

La salida de café y de agua caliente es ajustable en altura (hasta 111 mm y 113 mm respectivamente) para adaptarse a distintos tamaños de taza. Capacidad: Posee un depósito de agua de 1.9 litros y un recipiente para granos de 280 gramos, ideal para un uso continuo en el hogar o pequeñas oficinas.

Cafetera Cafetera en oferta en Costco (Costco)

¿Cuál es el precio de oferta y hasta cuándo está disponible?

El costo de esta tecnología premium suele ser elevado, pero por tiempo limitado, Costco ha ajustado su valor para hacerlo más accesible a sus socios. El precio original de la Jura Piano E8 es de $37,599.00, pero con el ahorro aplicado de $4,000, el precio final queda en $33,599.00.

Es importante tomar en cuenta los detalles de la promoción:

Vigencia: El precio es válido únicamente hasta el 26 de abril de 2026 .

El precio es válido únicamente hasta el . Disponibilidad: La oferta está limitada hasta agotar existencias e incluye el envío a domicilio.

La oferta está limitada hasta agotar existencias e incluye el envío a domicilio. Opciones: Está disponible en colores blanco y negro, y es compatible con la aplicación J.O.E.® para controlarla desde dispositivos móviles.

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