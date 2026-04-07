Apple crea su mascota de TikTok para conectar con la generación Z, esto hace “Finder Guy”

Apple creó "Finder Guy" , una mascota virtual en TikTok que llenó de videos, stickers, fondos de pantalla y más el Internet el pasado 30 de abril, casi a la par del lanzamiento de la MacBook Neo. Se detectó la presencia del "pequeño buscador" en publicaciones oficiales de la marca y hasta en una transmisión en vivo titulada "Matcha break with MacBook Neo".

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La mascota virtual surgió sin un anuncio formal de parte de la compañía y sin una narrativa clara, lo que impulsó la curiosidad en redes sociales, donde usuarios investigan, crean teorías y expanden su historia, sin embargo en adn Noticias te decimos cuál es el objetivo de la nueva propuesta de Apple.

Se trata de una criatura redonda y adorable basada en el icono clásico del Finder de las computadoras de Apple.|Basic Apple Guy

¿Qué es Finder Guy?

Es una mascota virtual inspirada en el icono "Finder" de macOS con un diseño minimalista y adorable que lo convierte en un elemento fácil de viralizar en redes sociales, aunque por el momento solo se encuentra disponible para la Generación Z en TikTok.

No tiene nombre oficial confirmado, por lo que la comunidad le puso varios apodos como "Lil Finder Guy", "Fin" o "Little Finder", creando una conexión más profunda con los jóvenes por su misterioso origen.

¿Para qué lanzó Apple Finder Guy?

Apple busca conectar con la Generación Z mediante contenido ligero y espontáneo, por ello la marca incluso abrió una cuenta en TikTok con un tono más relajado, algo inusual en su comunicación tradicional.

El personaje aparece ligado a funciones del sistema como dictado, pilas o iluminación. Así, la empresa combina entretenimiento con demostraciones sutiles de producto.

@apple doesn’t matter how many screenshots you take, the desktop will keep it cute ♬ original sound - apple

¿Qué hace exactamente Finder Guy en TikTok?

Finder Guy participa en contenido breve que replica el lenguaje de la plataforma:



Aparece en publicaciones sobre el MacBook Neo

Se muestra en videos que destacan funciones de macOS

Surge en transmisiones en vivo como elemento sorpresa

Se adapta a trends y formatos virales

Motiva a usuarios a crear versiones propias

¿Qué vende Finder Guy?

Debido a la falta de información de Apple, usuarios generaron modelos con IA para crear ilustraciones y teorías sobre su personalidad o capacidades, incluso se han desarrollado modelos 3D imprimibles y colaboraciones entre creadores como:



¿Habrá productos oficiales de Finder Guy?

Por ahora no existen productos oficiales, sin embargo, los fanáticos de la marca ya han creado productos digitales, por su parte Apple parece observar el fenómeno antes de monetizarlo, aunque todo indica que Finder Guy podría evolucionar hacia una línea comercial si el interés se mantiene.