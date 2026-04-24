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Perrita se hace viral por abrazar a su compañero

En un refugio lograron captar el momento en el que un perrito consoló a un cachorro rescatado y enterneció las redes sociales.

perro | TVA

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la grabación se puede ver cómo el perro se acercó junto al otro cachorro que no dejaba de temblar de miedo y con su compañía logró tranquilizarlo hasta que sintió más seguro.

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