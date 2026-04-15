Por menos de $10.000, Walmart liquida el Moto G82 con triple cámara y pantalla 6.6″ AMOLED

¿Pantalla AMOLED de 120 Hz, cámara con estabilización óptica (OIS) y 5G por menos de $10,000 pesos? Suena a oferta imposible, pero el Motorola Moto G82 está en descuento en Liverpool.

El equipo, que normalmente cuesta $14,359 MXN, aparece en promoción desde $9,356 MXN durante eventos como Ventas Nocturnas o Gran Barata. Para quienes buscan renovar su smartphone sin disparar el presupuesto, esta baja de precio pone al modelo de Motorola en una posición interesante dentro de la gama media.

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¿Qué ofrece el Motorola Moto G82 por ese precio?

La pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz marca la diferencia. Deslizar redes sociales, ver series o jugar se siente más fluido, casi como en equipos que cuestan el doble.

El procesador Snapdragon 695 5G, acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (ampliables hasta 1 TB con MicroSD), sostiene un rendimiento sólido para uso diario. No es un monstruo para gaming extremo, pero responde bien en multitarea y aplicaciones pesadas.

La cámara principal de 50 MP incluye Estabilización Óptica de Imagen (OIS), algo poco común en este rango de precio. Esto se traduce en fotos más nítidas con poca luz y videos sin ese temblor incómodo cuando caminas mientras grabas. Acompañan al sensor principal un gran angular de 8 MP con apertura de 118° y una lente macro de 2 MP, mientras que la cámara frontal de 16 MP se encarga de selfies con buen detalle.

Liverpool facilita la compra con varias opciones de pago:

Tarjetas Liverpool : descuentos adicionales y mensualidades sin intereses exclusivas.

: descuentos adicionales y mensualidades sin intereses exclusivas. Tarjetas externas : Visa, Mastercard y American Express con MSI en temporadas promocionales.

: Visa, Mastercard y American Express con MSI en temporadas promocionales. Efectivo : depósitos en bancos o tiendas de conveniencia con referencia.

: depósitos en bancos o tiendas de conveniencia con referencia. PayPal: pago rápido y seguro desde la plataforma web

Liverpool Moto G82 Liverpool Moto G82. (Liverpool.)

¿Para quién tiene sentido este Motorola?

Si priorizas una buena experiencia visual y fotografía estable sin llegar a precios de gama alta, el Moto G82 encaja. La batería de 5,000 mAh con carga TurboPower de 30W aguanta el día completo, y los altavoces estéreo con Dolby Atmos mejoran el consumo de contenido multimedia.

El envío a domicilio es gratis a toda la República Mexicana, con entregas estimadas entre 2 y 7 días hábiles. ¿Prisa? El servicio Click & Collect permite recoger el equipo en tienda en un par de horas, sujeto a inventario. Además, el producto cuenta con el respaldo de garantía de Liverpool para cambios o devoluciones, más la cobertura directa del fabricante.

El sistema operativo Android 12 con la capa My UX de Motorola mantiene una experiencia limpia, sin aplicaciones pesadas de fábrica, lo que ayuda a que el hardware rinda mejor con el paso del tiempo.

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