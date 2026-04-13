Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por voluntad propia tras ser arrestada

Britney Spears volvió a convertirse en tendencia y a causar preocupación entre sus fans, pues trascendió en medios internacionales que la princesa del pop ingresó de forma voluntaria a un centro de rehabilitación.

Esta noticia se da apenas unas semanas después de que la cantante de 44 años fuera arrestada por conducir en estado de ebriedad. Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

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¿Por qué entró Britney Spears a un centro de rehabilitación?

Fuentes cercanas a Britney Spears revelaron que su ingreso al centro de rehabilitación fue completamente voluntario. La intérprete de éxitos como “Toxic” busca enfocarse en su bienestar tras semanas de tensión y señalamientos.

El tratamiento tendría una duración aproximada de varias semanas, durante las cuales la cantante se mantendrá alejada del ojo público. Esta decisión ha sido vista como un intento por retomar el control de su vida personal, especialmente después de los altibajos que ha enfrentado en los últimos años.

Este paso puede tener que ver con el reciente acercamiento con sus hijos, con quienes incluso compartió videos, a través de su cuenta de Instagram, que causaron furor entre sus seguidores.

La princesa del pop fue arrestada por conducir en estado de ebriedad

El ingreso a rehabilitación ocurre luego de que Britney Spears fuera detenida en California, el pasado 4 de marzo, por manejar bajo la influencia del alcohol. El arresto encendió las alarmas debido a su historial personal y a la presión mediática que ha enfrentado durante años.

Supuestamente, las autoridades detectaron irregularidades en la manera de conducir de la diva del pop. Tras detenerla determinaron que manejaba bajo la influencia del alcohol, por lo que permaneció arrestada durante tres horas. El incidente derivó en un proceso legal que sigue en curso, pues Britney deberá de comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo por esta detención.

De inmediato, la situación generó preocupación entre su gran número de fans, a lo largo del mundo, quienes han mostrado apoyo a la artista y han pedido respeto a su proceso personal, sobre todo en un momento en el que la famosa ha elegido priorizar su salud. Definitivamente, podría ser el primer paso de un cambio positivo.

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