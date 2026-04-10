El es Yuji, el “Punch” mexicano que fue rechazado por su madre en el Zoológico de Guadalajara

El pasado 9 de abril el Zoológico de Guadalajara presentó al mundo de manera oficial a Yuji, mono patas de menos de 40 días de nacido que ya fue bautizado como el “Punch” mexicano por la historia que vivió con su madre, la cual al ser mamá primeriza no supo darle los cuidados necesarios.

Fue a través de un video publicado en las redes sociales oficiales del zoológico que se dio a conocer que Yuji fue “rechazado” por su madre, motivo por el cual el equipo de cuidadores se tuvo que hacer cargo del ejemplar hasta que pueda ser reintegrado con el grupo.

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¿Qué se sabe de Yuji, el Punch mexicano?

De acuerdo con lo mencionado en el video sobre el Punch mexicano, al momento de la grabación Yuji estaba cumpliendo tan solo 38 días de nacido y fue ingresado a la zona del Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), esto para recibir la alimentación y cuidados necesarios para su desarrollo.

Se informó que por su corta edad, Yuji está alimentándose hasta cuatro veces por día con fórmulas para bebé humano combinadas con las vitaminas y proteínas necesarias para el desarrollo de los de su especie.

Reintegrarán a Yuji con el resto de su grupo

Por otro lado, se dio a conocer que el ejemplar de mono patas ya se encuentra en el proceso de reintegración con su grupo, esto mientras continúa con los procesos de alimentación y cuidados intensivos necesarios por parte del personal del Zoológico de Guadalajara.

Pese a ello, no se dio a conocer la fecha en la cual Yuji estará reencontrándose con los de su especie en búsqueda de poder comenzar a desarrollarse como parte de la manada en cuestión.

¿Cuánto cuesta el acceso al Zoológico de Guadalajara?

Vale la pena mencionar que en caso de querer ir a visitar al mono Yuji, bautizado como el Punch mexicano en honor al caso del ejemplar que se hizo viral en Japón, los interesados deberán considerar los siguientes costos de los boletos:

135 pesos por adulto

95 pesos por niños

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