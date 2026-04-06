6 Meses sin Intereses en Liverpool: El anillo inteligente de Samsung es capaz de medir tu sueño y energía por una semana entera

Un anillo que detecta si roncaste, calcula tu energía del día y resiste una semana entera sin cargarse. Samsung apuesta por el bienestar minimalista con el Galaxy Ring, ya disponible en Liverpool México desde $7,999 MXN. Sin pantallas que distraigan, este dispositivo de titanio se convierte en tu compañero discreto para monitorear la salud 24/7.

El precio varía según la talla. Mientras los tamaños 5 y 14 se ubican en $7,999 MXN, otras medidas alcanzan los $11,858 MXN. La diferencia no es capricho: el diseño cóncavo y los materiales de grado aeronáutico exigen precisión en cada gramo. Hablamos de un accesorio que pesa entre 2.3g y 3g. Casi nada.

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¿Qué puede hacer por ti el anillo inteligente de Samsung?

Olvida las notificaciones constantes. El Galaxy Ring prioriza lo esencial: tu cuerpo. Gracias a Galaxy AI, el dispositivo procesa datos de sueño, actividad y frecuencia cardíaca para entregarte un Energy Score cada mañana. Básicamente, una puntuación que te dice si estás listo para el día o si necesitas bajarle dos rayitas.

El seguimiento del sueño va más allá de contar horas. El anillo identifica etapas del descanso, detecta ronquidos e incluso monitorea tu temperatura cutánea nocturna. Si sales a correr o caminar, la detección automática de entrenamiento registra la actividad sin que toques el celular.



Resistencia extrema: Clasificación 10ATM e IP68, apto para nadar y resistente al polvo.

Clasificación 10ATM e IP68, apto para nadar y resistente al polvo. Autonomía real: Hasta 7 días de uso continuo con una sola carga.

Hasta 7 días de uso continuo con una sola carga. Estuche inteligente: Iluminación LED para checar el estado de la batería y carga inalámbrica.

Iluminación LED para checar el estado de la batería y carga inalámbrica. Diseño discreto: Marco de titanio ligero, disponible en múltiples tallas.

Marco de titanio ligero, disponible en múltiples tallas. Conectividad: Sincronización automática con el ecosistema Galaxy para análisis profundos.

La batería es otro punto fuerte. Siete días de autonomía significan cargarlo una vez por semana, no cada noche como la mayoría de los smartwatches. El estuche transparente con indicadores LED te avisa cuándo está listo, y la carga inalámbrica facilita la rutina.

El anillo inteligente de Samsung, en Liverpool.|Liverpool

¿Cómo comprar el Galaxy Ring de Samsung en Liverpool?

Comprar tecnología wearable requiere atención a los detalles, especialmente con un anillo. Samsung recomienda usar el Kit de Medición antes de elegir tu talla definitiva. Los anillos inteligentes no siguen exactamente las medidas de la joyería tradicional, y un ajuste incorrecto afecta la precisión de los sensores.

Liverpool facilita la compra con opciones de pago flexibles. Con Tarjeta Liverpool, puedes acceder a mensualidades sin intereses, típicamente hasta 6 o 9 meses en promociones vigentes. ¿Prefieres tarjeta externa? Hay planes hasta 24 mensualidades fijas o meses sin intereses según la temporada. También aceptan transferencia o efectivo en caja.

La logística no es obstáculo. El envío a domicilio es gratuito a toda la República Mexicana, con entrega estándar de 2 a 5 días hábiles. Si prefieres inmediatez, el servicio Click & Collect te permite recoger tu Galaxy Ring en la sucursal más cercana en un par de horas, sujeto a inventario. Además, la Garantía Liverpool respalda devoluciones si el producto no cumple expectativas o la talla no es la correcta.