Samsung baja de precio el Galaxy S26+ de 512 GB para ahorrar 5,000 pesos por tiempo limitado

Samsung lanzó una promoción especial en su tienda en línea que permite comprar el Galaxy S26+ con un descuento de 5,000 pesos durante el periodo de preventa.

La promoción permite adquirir la versión de 512 GB del Galaxy S26+ al precio del modelo de 256 GB, por 28,499 pesos en lugar de 33,499 pesos. La oferta aplica por tiempo limitado y destaca por tener mayor almacenamiento y funciones de Inteligencia Artificial (IA).

¿En qué consiste la oferta?

Samsung habilitó una promoción especial en su tienda oficial que incluye un descuento directo de 5,000 pesos. Con esta rebaja, los usuarios pueden adquirir la versión de 512 GB y 12 GB de RAM por 28,499 pesos.



La promoción también aplica para el Galaxy S26, cuyo modelo de 512 GB se vende al precio del de 256 GB por 22,499 pesos. Además, ofrecen opciones de financiamiento mensual que comienzan desde:



1,187.46 pesos al mes para el Galaxy S26+

476.63 pesos al mes para el Galaxy S26

La preventa tiene un tiempo limitado y la compañía mantiene un contador con los días restantes para aprovechar la oferta.

¿Cómo ahorrar aún más?

Samsung añadió herramientas para reducir el costo del Galaxy S26+, como:



Galaxy Canje: Entrega tu celular antiguo y recibe entre 190 y 17,060 pesos de bonificación según el modelo y su estado

Descuentos en accesorios:

10% en Galaxy Buds4 Series 30% en accesorios para smartphones

Samsung Rewards: Acumulación de hasta 5% en puntos para futuras compras

Paquetes del ecosistema Galaxy: descuentos al combinar el teléfono con wearables o monitores

La marca también incluye envío gratis o recolección en tienda, lo que facilita la compra sin costos adicionales.

¿Qué cobertura ofrece Samsung Care+?

Samsung también promueve su servicio Samsung Care+, que funciona como un seguro para proteger el dispositivo contra accidentes o robo:



Daño accidental + robo:

Precio aproximado: 3,219 pesos Cubre pantalla rota, líquidos y robo con o sin violencia

Daño accidental:

Desde 1,489 o 3,299 pesos Protección contra golpes o líquidos

Protección de pantalla:

Desde 1,229 pesos Reparación certificada en caso de rotura

Cobertura completa con garantía extendida:

Precio aproximado: 5,399 pesos



Especificaciones del Galaxy S26+

El Galaxy S26+ se posiciona como un smartphone premium con mejoras en rendimiento, cámara y batería:



Pantalla:

6.7 pulgadas Dynamic AMOLED 2X Resolución QHD+ (3120 x 1440)

Cámara:

Gran angular de 50 MP Ultra gran angular de 12 MP Teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x Cámara frontal de 12 MP

Procesador:

Exynos 2600 optimizado para Galaxy

Batería:

4,900 mAh con hasta 31 horas de reproducción de video



También integra Galaxy AI, funciones de edición inteligente de fotos y modo Nightography avanzado.

¿Qué incluye la caja?

Smartphone Galaxy S26+

Cable USB

Pin para extraer la tarjeta SIM

El paquete no incluye adaptador de corriente, por lo que los usuarios deben comprarlo por separado si lo necesitan. Las primeras entregas están programadas a partir del 13 de marzo, aunque podrían variar según la demanda.

¿Por qué comprar directo en Samsung?

Comprar el Galaxy S26+ directamente en la tienda oficial ofrece beneficios exclusivos como:



Programa Compra y Prueba por 60 días

Acceso a colores exclusivos en línea:

Sombra Plata Violeta Cobalto Negro Azul Cielo

Acceso a promociones y bundles especiales

Sistema de reseñas verificadas de usuarios