Más de $15,000 pesos de descuento: Walmart remata el Samsung Galaxy S25 Ultra y a meses sin intereses

¿Vale la pena gastar más de 20 mil pesos en un celular? Si la respuesta incluye fotografía profesional, potencia bruta y una rebaja de $15,500 pesos, la ecuación cambia. Walmart lanzó una de las promociones más agresivas del año para el Samsung Galaxy S25 Ultra: de $35,999 a $20,499 MXN. Un descuento del 43% que pone al buque insignia coreano al alcance de más usuarios.

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¿Qué hace especial al Samsung Galaxy S25 Ultra?

El S25 Ultra no es solo una actualización estética. Samsung apostó por integrar Galaxy AI directamente en el sistema, mientras el procesador Snapdragon 8 Elite de 3nm maneja tareas pesadas sin calentarse. La pantalla de 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X brilla incluso bajo el sol, y el Gorilla Glass Armor 2 recorta los reflejos hasta en 75%.

La cámara principal de 200 MP con estabilización óptica, combinada con un teleobjetivo periscópico de 50 MP y zoom óptico 5x, permite capturar detalles a distancia sin perder nitidez. El Space Zoom de 100x, impulsado por inteligencia artificial, lleva el límite más lejos.

La batería de 5,000 mAh soporta carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W. El S Pen integrado en el chasis facilita notas y edición de precisión, mientras el marco de titanio de grado aeroespacial y la certificación IP68 blindan el equipo contra golpes, agua y polvo.

Oferta en Walmart del Samsung Galaxy S25 Ultra.|Walmart

¿Cómo pagar la oferta de Walmart del Samsung Galaxy S25 Ultra?

Walmart facilita la compra con opciones flexibles. Puedes pagar con tarjeta, efectivo o PayPal, y la promoción incluye hasta 15 meses sin intereses con bancos participantes como BBVA o Citibanamex. Así, las mensualidades rondan los $1,366.60 MXN.



Envío a domicilio gratuito con entrega en 24-48 horas en zonas metropolitanas

Recolección en tienda el mismo día si hay inventario local

Política de devolución de 30 días y garantía directa del proveedor

Equipo desbloqueado, compatible con cualquier compañía mexicana

Esta rebaja de más de 15 mil pesos es una de las más fuertes detectadas para este modelo en retail nacional. Si buscas un equipo para fotografía profesional, gaming pesado o productividad móvil, el momento para decidir es ahora.

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