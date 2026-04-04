12 Meses sin Intereses y audífonos de regalo: El Moto Edge 60 Pro está en rebaja y desbloqueado en Walmart

¿Un smartphone con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM por menos de 9 mil pesos? El Motorola Edge 60 Pro ajustó su precio en Walmart a $8,699 MXN. La oferta suma audífonos de regalo y la opción de pagarlo a 12 meses sin intereses, una combinación que pone el dispositivo en el radar de quienes buscan rendimiento sin estirar el presupuesto.

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¿Vale la pena el Motorola Edge 60 Pro en 2026?

Si tu prioridad es equilibrar potencia, almacenamiento y durabilidad, el Moto Edge 60 Pro es lo que buscas.

El equipo integra una pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Para el usuario mexicano que consume plataformas de streaming, juega títulos exigentes o graba contenido para redes, esta combinación ofrece fluidez y nitidez sin comprometer la batería.

Los 12 GB de RAM no son solo un número en la ficha técnica. Para quien mantiene abiertas WhatsApp, correo, banca móvil y una plataforma de streaming al mismo tiempo, esta capacidad evita que las aplicaciones se recarguen constantemente, ahorrando tiempo y datos móviles. Hablando de energía, la celda de 6,000 mAh con carga TurboPower de 90W pasa de 0 a 100% en menos de 40 minutos, según datos del fabricante.

El procesamiento por IA en las cámaras del Edge 60 Pro ajusta automáticamente parámetros como exposición, balance de blancos y enfoque según la escena. En la práctica, esto significa menos edición posterior y resultados más consistentes, incluso para quienes no dominan la fotografía técnica.

Walmart Moto Edge 60 Pro.|Walmart

La durabilidad no es un extra, es parte del paquete. El Edge 60 Pro suma certificación IP68/IP69 contra ingreso de agua y polvo, más el estándar militar MIL-STD-810H que valida resistencia a caídas, vibración y cambios bruscos de temperatura. Para quien usa el celular como herramienta de trabajo o simplemente quiere evitar reparaciones costosas, estas validaciones reducen la ansiedad de un accidente cotidiano.

El color Cobalto, validado por Pantone, añade un distintivo estético que se aleja de los tonos neutros habituales. Y en un mercado donde 128 o 256 GB son lo común, los 512 GB de almacenamiento interno permiten guardar miles de fotos, horas de video en 4K y decenas de aplicaciones sin depender constantemente de la nube, un detalle relevante en zonas con conexión intermitente.

Cómo pagarlo y método de envío en Walmart

En México, los meses sin intereses representan una herramienta financiera clave para adquirir tecnología de mayor costo sin afectar el flujo mensual. Por eso, la opción de 12 MSI se vuelve atractiva para quienes prefieren distribuir el gasto. Walmart habilita estos beneficios con la mayoría de tarjetas bancarias (BBVA, Citibanamex, American Express, Nu, HSBC, Santander, Invex):



3 meses: $2,899.67 mensuales

6 meses: $1,449.83 mensuales

9 meses: $966.56 mensuales

12 meses: $724.92 mensuales, la opción más equilibrada para este rango de precio

El envío es gratuito al superar el monto mínimo de compra en Walmart.com.mx, con tiempos de entrega de 2 a 5 días hábiles según la ubicación. El dispositivo llega desbloqueado, con garantía oficial del fabricante y política de devolución de hasta 30 días naturales bajo los términos de la tienda.