Liverpool remata el Galaxy S25 de 256GB, cámara de 50MP, IA de Samsung y traducción en tiempo real

Liverpool anunció una promoción en tecnología móvil al reducir el precio del Samsung Galaxy S25 con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas y 256 GB de almacenamiento.

El Samsung Galaxy S25 está disponible en varios colores, incluyendo plata, azul marino y azul claro, opciones que buscan adaptarse a los distintos gustos y estilos.

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Samsung Galaxy S25 precio

El dispositivo, que originalmente se comercializaba en $21,499 pesos, ahora puede adquirirse por $16,999 pesos, lo que representa un descuento significativo para aquellos interesados en renovar su celular con un equipo de gama alta.

Además del precio rebajado, la tienda ofrece la opción de pago a meses sin intereses, permitiendo a los clientes diferir la compra hasta en 13 mensualidades de $1,307.62 pesos.

Da click aquí para acceder a la promoción

Samsung Galaxy S25 características

El Samsung Galaxy S25 (2025) destaca por su diseño compacto, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y avanzadas funciones de Galaxy AI. Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas a 120 Hz, almacenamiento de hasta 512 GB y una cámara principal de alta resolución, ofreciendo un rendimiento de gama alta.



Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy (3 nm), lo que garantiza máxima potencia y eficiencia.

Memoria RAM: 12 GB LPDDR5X en todas las versiones, mejorando la multitarea respecto a generaciones anteriores.

Almacenamiento: Opciones de 128 GB, 256 GB o 512 GB UFS 4.0.

Pantalla: 6,2 pulgadas Dynamic AMOLED 2X con resolución FHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz.

Cámaras. Trasera: Principal de alta resolución (se esperan mejoras en el sensor principal de 50 MP), ultra gran angular y teleobjetivo. Frontal: 12 MP.

Batería: 4.000 mAh con carga rápida, optimizada para mayor duración.

Sistema y Software: Android 15 con capa One UI 7.0, incluyendo IA avanzada para fotografía, traducción y productividad.

Diseño y Durabilidad: Marco de aluminio, protección IP68 resistente al agua y polvo, con un diseño más estilizado y ligero.

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