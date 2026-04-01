15 Meses sin Intereses y al 50% de descuento: Walmart pone en rebaja la Tablet Samsung Galaxy Tab S10

Walmart puso la Galaxy Tab S10 Ultra en $13,499.50 MXN. Normalmente, este equipo se va en casi $27,000 pesos. La marca Samsung decidió mantener su posición premium, pero el retailer ajustó los números para mover inventario rápido. Es la versión de 256GB en color Plata.

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Características de la Galaxy Tab S10 Ultra, en oferta en Walmart

La pantalla mide 14.6 pulgadas. Es enorme. Dynamic AMOLED 2X con 120Hz hace que todo se vea líquido, incluso bajo el sol. Adentro, el procesador Dimensity 9300+ no juega. Viene con 12GB de RAM para multitarea pesada. Lo fuerte es la Inteligencia Artificial integrada. Puedes usar Circle to Search para buscar sin cambiar de ventana. Note Assist resume textos largos automáticamente mientras tomas apuntes. Hasta resuelve matemáticas complejas con Solve Math. Todo esto corre sobre una batería que aguanta 16 horas de uso continuo.

Comparada con laptops baratas, esta tableta gana en pantalla y portabilidad. Tiene resistencia IP68 contra polvo y agua. El S Pen viene incluido, no lo compras aparte como en otras gamas. Para el consumidor local, esto llega en momento clave: cierre de año fiscal para freelancers y búsqueda de equipos para entretenimiento en casa.

POferta en Walmart del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.|Walmart

Formas de pago y métodos de envío en Walmart

Walmart sabe que el ticket es alto, aunque esté a la mitad. Por eso facilitaron el pago. No solo aceptan efectivo. Las opciones para llevarla a casa incluyen:



Meses Sin Intereses hasta 15 quincenas con tarjetas participantes.

Pago total con tarjetas de crédito bancarias.

Transacciones directas con tarjetas de débito.

Plataformas digitales como Cashi para quienes no usan plástico.

La mensualidad se queda en $899.97 MXN si eliges los meses sin intereses. Si tienes el flujo, el envío por paquetería llega al día siguiente en muchas zonas. O la recoges en tienda sin costo extra. La garantía es de un año directo con el proveedor. Puedes devolverla en 30 días si no te convence.