Combo de oferta en Walmart: Moto G24 de 256GB con Smartwatch y audífonos Sony por menos de $3.000

Por menos de tres mil pesos, Walmart lanza una oferta que pocos esperan: un Motorola Moto G24 con 256 GB de almacenamiento, audífonos Sony y un smartwatch funcional. El bundle rompe los esquemas del segmento de entrada. No se trata solo de bajar precios, sino de armar un ecosistema básico para quien da sus primeros pasos en la vida digital o busca renovar sin vaciar la cartera.

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¿Qué incluye el paquete de Motorola en Walmart?

El protagonista es el Moto G24, equipo que equilibra especificaciones sin caer en excesos. Su pantalla de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz hace que deslizar el feed de redes se sienta más fluido. La cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel mejora las tomas con poca luz, mientras que la batería de 5,000 mAh promete aguantar el ritmo del día a día.

Pero el paquete no termina ahí. Quien compre este bundle también recibe audífonos Sony (modelo según disponibilidad) y un smartwatch T800 capaz de mostrar notificaciones, medir el ritmo cardíaco y contar pasos. Dos accesorios que, por separado, podrían sumar más de mil pesos al ticket final.

Las opciones para llevarlo a casa son flexibles:



Hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes como BBVA, Citibanamex o Santander.

Pago en una exhibición con efectivo, débito o la app Cashi de Walmart.

Envío a domicilio en 3-5 días hábiles, o entrega el mismo día si hay stock en tienda cercana.

Garantía de 3 meses con el vendedor y 1 año con el fabricante por defectos de fábrica.

Oferta en Walmart del bundle del Moto G24.|Walmart

¿Vale la pena el Moto G24 para el usuario mexicano?

Para quien prioriza almacenamiento y autonomía sobre potencia bruta, la propuesta de Motorola tiene sentido. Los 256 GB internos (expandibles mediante MicroSD) resuelven el dolor de cabeza de llenar la memoria con fotos y WhatsApp. El procesador Helio G85 no es un gamer, pero corre sin problemas las apps que usa la mayoría: redes sociales, streaming y videollamadas.

En un mercado donde los precios de gama media se disparan, este bundle apuesta por lo esencial. No busca impresionar con benchmarks, sino acompañar al usuario en tareas cotidianas. Además, incluye Android 14 de fábrica, lo que garantiza acceso a las funciones más recientes de seguridad y personalización sin esperar actualizaciones.

El sonido Dolby Atmos y los altavoces estéreo mejoran la experiencia multimedia, mientras que el lector de huella lateral y el diseño repelente al agua agregan capas de comodidad y protección. Detalles que, en conjunto, justifican el interés en este lanzamiento.