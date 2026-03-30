Ni Samsung ni Motorola: Liverpool remata este celular con NFC por menos de $2,500 pesos
El celular Blade A51 de ZTE está a la venta con descuento en Liverpool y se puede pagar en cuotas.
Existe una amplia variedad de celulares en el mercado. Marcas como Samsung, Motorola y ZTE están disponibles en México con diferentes modelos y precios. Ahora, Liverpool lanzó una interesante oferta del modelo Blade A51 de ZTE que se encuentra con un importante descuento y a menos de $2,500.
El modelo que está rematando Liverpool tiene NFC, la tecnología inalámbrica que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Esto es lo que tenés que saber sobre la oferta y los detalles del celular.
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Cuánto cuesta el modelo Blade A51 en Liverpool
El valor del celular sin descuento es de $4,188, pero Liverpool ha dispuesto una oferta que fija el precio del Blade A51 de ZTE en $2,487, con envío gratis a todo el país.
Además del descuento, la compañía ofrece meses sin intereses con estas tarjetas:
- Tarjetas Liverpool: 3 mensualidades de $829.
- Tarjetas Liverpool: 6 mensualidades de $414.5.
- Tarjetas VISA y Mastercard: hasta 3 MSI.
Liverpool añade que hay otros medios de pago disponibles para las compras online, como PayPal y SPE, entre otros.
Lo que tenés que saber del celular Blade A51 de ZTE
Disponible en Liverpool en colores gris y azul, el Blade A51 tiene pantalla LCD de 6.5 pulgadas y resolución HD. Además, cuenta con NFC, una tecnología cada vez más demandada en los celulares.
Estas son otras características del modelo:
- Procesador Spreadtrum unisoc sc9863a.
- Tecnología de desbloqueo: lector de huella digital.
- Sistema operativo: Android.
- Tipo de memoria: Micro SD.
- Capacidad de memoria RAM: 2 GB.
- Píxeles cámara frontal : 5 megapíxeles
- Píxeles cámara trasera: 13+2 megapíxeles
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