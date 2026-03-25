Liverpool remata el Moto G86 Poled por solo $5,499 pesos: incluye smartwatch y audífonos inalámbricos

Encontrar un buen smartphone por menos de seis mil pesos ya es un reto, pero que además incluya accesorios de última generación parece un error del sistema. Sin embargo, Liverpool puso en marcha una oferta sobre el Moto G86 5G. El paquete viene "armado" con un smartwatch y audífonos inalámbricos incluidos en el mismo precio, una estrategia de la marca para dominar la gama media este 2026.

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Pantalla 1.5K y potencia 5G: ¿Qué ofrece el Moto G86?

A diferencia de otros equipos de su rango, el Moto G86 no escatima en calidad visual. Monta una pantalla POLED de 6.6 pulgadas con una resolución 1.5K (2712 x 1229 píxeles), lo que se traduce en una nitidez superior a la media para ver contenido en redes sociales o streaming. En el "motor" lleva un procesador MediaTek Dimensity 7300 y 6 GB de memoria RAM, una combinación pensada para la multitarea y la conectividad 5G sin trabas.

En el apartado fotográfico, Motorola apuesta por la estabilidad. La cámara principal es de 50 megapíxeles y cuenta con estabilización óptica (OIS), algo fundamental para que las fotos no salgan movidas, complementada con un gran angular de 8 megapíxeles. Para las selfies, la cámara frontal sube hasta los 32 megapíxeles. Además, su batería de 5200 mAh promete autonomía de sobra, aunque hay que tomar en cuenta un detalle importante: el equipo incluye el cable USB Tipo C, pero no viene con el cubo cargador en la caja.

Moto G86|Liverpool

Precios y facilidades en Liverpool

El precio de lista de este paquete superaba los $10,000 pesos, pero con el descuento actual en Liverpool, el costo baja hasta los $5,699 pesos.



Tarjetas Liverpool: Hasta 6 meses sin intereses con pagos mensuales de $949.83 pesos.

Hasta con pagos mensuales de $949.83 pesos. Otras tarjetas bancarias: Opción de 3 meses sin intereses o pago en una sola exhibición.

Opción de o pago en una sola exhibición. Envío: La tienda ofrece entrega gratuita a cualquier parte del país.

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