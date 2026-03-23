Ni Samsung ni Motorola: El celular de Google que arrasa en cámaras tiene un descuento de $5,500 en Liverpool

Si te encuentras en búsqueda de un nuevo celular y quieres apostar por un equipo con gran desempeño en fotografía, hay una opción que comienza a destacar en el mercado. Dentro del catálogo de celulares en Liverpool en oferta, el Google Pixel 9 se posiciona como una alternativa cada vez más popular frente a marcas tradicionales.

Actualmente, este modelo se encuentra disponible en Liverpool por $12,494 pesos, un precio que lo vuelve más accesible para quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más. Además, incluye facilidades de pago que ayudan a distribuir mejor el costo.

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Google Pixel 9 en oferta: Liverpool baja más de $5,000 pesos

De acuerdo con Liverpool, el Google Pixel 9 tiene un precio de $12,494 pesos, lo que representa una reducción frente a su costo original de $17,999 pesos. También puede adquirirse a 6 meses sin intereses de $2,082.33 pesos, con envío gratis a todo el país.

Este dispositivo ofrece una experiencia fluida gracias a Android 14, además de integrar herramientas propias de Google que optimizan el rendimiento general del equipo.

Un celular de Google que destaca por su cámara

Uno de los puntos más fuertes del Pixel 9 es su apartado fotográfico. Aunque su sensor principal es de 48 megapíxeles, el procesamiento de imagen impulsado por Google permite capturar fotografías con gran nivel de detalle, incluso en condiciones de poca luz.

Este equipo cuenta con una cámara frontal de 10 megapíxeles cumple con buena calidad para videollamadas y selfies.|Imagen Ilustrativa

La cámara frontal de 10 megapíxeles cumple con buena calidad para videollamadas y selfies, mientras que el software se encarga de mejorar cada toma de forma automática.

Características del Google Pixel 9

Entre las especificaciones más relevantes de este dispositivo se encuentran:

Pantalla OLED de 6.3 pulgadas con resolución Full HD

Procesador Google Tensor enfocado en inteligencia artificial

12 GB de RAM para un rendimiento ágil

Sistema operativo Android 14 con actualizaciones directas

Batería con carga rápida para uso diario

Resistencia al agua para mayor protección

Altavoces estéreo y lector de huella

Además, el equipo es desbloqueado, por lo que puede utilizarse con diferentes compañías telefónicas, y cuenta con conectividad Wi-Fi y Bluetooth para un uso completo.

Este tipo de promociones suelen depender de la disponibilidad o cambios en el inventario, por lo que el precio puede modificarse. Aun así, el descuento actual coloca al Pixel 9 como una alternativa atractiva dentro de la gama media-alta en México.

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