Con más del 40% de descuento: Liverpool remata el moderno Galaxy Z Fold 6 a 6 meses sin intereses

Si estabas esperando una oportunidad real para tener un "cine en el bolsillo", este podría ser el momento. Liverpool lanzó un remate imperdible sobre el Samsung Galaxy Z Fold 6, uno de los dispositivos más ambiciosos de la marca coreana. El descuento supera el 40% y deja al equipo debajo de la barrera de los 60 mil pesos, un precio que solía alejar a muchos entusiastas de la tecnología plegable.

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Galaxy Z Fold 6: Pantalla 4K y procesador más rápido

El Galaxy Z Fold 6 tiene una pantalla principal que es un panel Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pulgadas con resolución 4K/UHD, lo que garantiza una gran nitidez para trabajar o ver series. Pero lo que realmente destaca es su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, el chip más avanzado hasta la fecha, acompañado por 12 GB de memoria RAM.

En el apartado fotográfico, Samsung mantiene su estándar de gama alta con una triple cámara trasera de 50+10+12 megapíxeles y un sistema de desbloqueo dual que incluye reconocimiento facial y lector de huella. A diferencia de otras marcas que están quitando accesorios, este modelo sí incluye su cargador USB Tipo C, un detalle que se agradece considerando la inversión. Además, viene desbloqueado para usarse con cualquier compañía telefónica en México.

Samsung Galaxy|Liverpool

La oferta: ¿Cómo quedan los pagos en Liverpool?

El precio de lista de este smartphone rozaba los $63,300 pesos, una cifra prohibitiva para la mayoría. Sin embargo, con esta promoción especial, el costo cae a $35,210 pesos. Para hacer la compra menos pesada, la tienda habilitó esquemas de financiamiento que facilitan la adquisición:



Tarjetas Liverpool: Puedes diferir el pago a 6 meses sin intereses con cuotas de $5,868.33 pesos.

Puedes diferir el pago a con cuotas de $5,868.33 pesos. Otras tarjetas bancarias: Se ofrece la opción de 3 meses sin intereses o pago único.

Se ofrece la opción de o pago único. Logística: La tienda incluye envío gratis a todo el país y el respaldo de su garantía oficial.



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