VIDEO: Viejo enfrentamiento en las trajineras de Xochimilco otra vez se vuelve viral
Un viejo video de un enfrentamiento en las trajineras de Xochimilco nuevamente se viralizó en redes; estas son las imágenes.
Las trajineras de Xochimilco en la Ciudad de México (CDMX) nuevamente son el centro de la polémica, después de que se volviera a viralizar enfrentamiento que ocurrió en 2023.
En el video que otra vez apacaró los reflectores, se captan golpes, patadas, empujones y gritos debido a la riña. Sin embargo hay que decir que no se trata de imágenes que recientemente ocurrieron.
En los últimos años, las trajineras de Xochimilco "han ganado mala fama" por las constantes riñas y precios exorbitantes por la presencia de mucho turismo.
⚠️FUERTES IMÁGENES⚠️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2023
Esta tarde se registró un zafarrancho en las trajineras de #Xochimilco
Hasta el momento se desconoce el motivo de la #riña pic.twitter.com/JU5h78yEPx
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Enfrentamiento en las trajineras de Xochimilco?
Según los reportes de ese entonces, el enfrentamiento estalló cuando presuntos ladrones entre la multitud fueron identificados, no se sabe si por los vendedores o los propios visitantes, por lo que los confrontaron.
En el video se puede observar cómo dos hombres, aparentemente jóvenes son golpeados por una multitud en una trajinera. Una mujer trata de interponerse, mientras que otra grita "ya déjalo, ya déjalo".
Debido al movimiento del agua y los constantes golpes, los dos hombres se caen varias veces estando en la trajinera, lo que provoca que la multitud pueda patearlos.
⚠️💦 Caos en los canales de Xochimilco— adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 29, 2026
Un video muestra una pelea entre asistentes en trajineras, presuntamente tras identificar a posibles ladrones 🥊
📹: @AztecaQueretaro https://t.co/rSF9cR6YWY
Abusos y violencia en los embarcaderos de Xochimilco
Algunos usuarios aseguran que las riñas se han vuelto algo recurrente en las trajineras debido a la venta de bebidas alcohólicas y las discusiones entre remeros por acaparar el turismo, por lo que piden mayor vigilancia en este lugar, que es uno de los más visitados en la CDMX.
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