Dueña aparenta pasear a su perrito y lo termina abandonando en el parque

El video de una mujer que aparentemente abandonó a su perrito en un parque se volvió rápidamente viral en redes sociales y despertó la indignación de los internautas quienes la acusaron de maltrato animal y exigieron a las autoridades a buscar la inmediatamente.

Los hechos ocurrieron en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, Colombia, el pasado 13 de marzo y desde que las imágenes fueron subidas a las redes sociales, amantes de los animales han emprendido una campaña para evidenciar a la involucrada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Este es el momento del supuesto abandono del perrito

En las imágenes se puede observar cómo la mujer se baja de un automóvil color gris que está estacionado frente al parque y le indica a su mascota que también descienda, algo que sin duda emociona al perrito al ver el área verde.

Moviendo la cola, el perrito creyó que se trataba de un paseo, sin embargo, de acuerdo con medios locales, la mujer lo terminó abandonando a su suerte. Mientras el perro aprovechó para recorrer el parque, la dueña caminó en la dirección contraria.

Este perrito se bajó del carro feliz, confiado, moviendo la cola… creyendo que era un paseo.

No sabía que lo estaban dejando abandonado a su suerte 😢



Parque Simón Bolívar, Bogotá. (13 de marzo)



"Una mujer lo bajó del vehículo y se fue, abandonándolo en el Parque Simón… pic.twitter.com/rdpjTbnphB — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) March 14, 2026

¿Cómo se castiga el abandono animal en Colombia?

De acuerdo con la Ley Ángel, las personas que cometan abandono animal pueden sancionados con hasta 56 meses de prisión o una pena más alta en caso de lesiones o muerte.

En Colombia también otras leyes que protegen a los animales, por ejemplo Ley Lorenzo, Ley Empatía, Ley Kiara, Ley 2473, Ley 84, Ley 1638, Decreto 178, entre otros.

Rescatan a perros entre los escombros de edificios destruidos por la guerra