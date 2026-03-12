¡De terror! La influencer Cecilia Sopeña casi graba su propia muerte en un barranco; su perrita se lanza a salvarla

La influencer española, Cecilia Sopeña, estuvo a punto de grabar su propia muerte mientras recorría una peligrosa ruta de montaña en bicicleta. El momento quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, no solo por el accidente, sino por la inesperada reacción de su perrita, que terminó ganándose el corazón de los internautas.

El video del incidente se viralizó rápidamente y hoy forma parte de las tendencias en redes, donde miles de usuarios debaten sobre los riesgos que algunos creadores de contenido asumen para grabar material impactante.

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Influencer estuvo a punto de caer al vacío y grabar su muerte

En las imágenes, Cecilia Sopeña avanza en bicicleta por un camino de montaña rodeado de pendientes pronunciadas. La influencer avanza en compañía de su perrita. De pronto, pierde estabilidad y termina resbalando hacia el borde del sendero.

El momento más angustiante ocurre cuando la influencer queda prácticamente suspendida junto a su bicicleta, a pocos centímetros de un barranco. La caída definitivamente pudo haber sido fatal.

🚨 *ACCIDENTE DE CECILIA SOPEÑA* 🚨



La ciclista y creadora de contenido *Cecilia Sopeña* protagonizó un *impactante accidente* mientras recorría un tramo *rocoso* junto a un *acantilado* 😱. Afortunadamente, logró detenerse a tiempo y no sufrió lesiones graves pic.twitter.com/EELQ1HAhqs — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) March 12, 2026

Mientras intenta recuperar el equilibrio, su perrita aparece en escena y corre hacia ella. Aunque la mascota parece verdaderamente angustiada por la situación, su presencia termina ayudando a que la influencer recupere la calma y logre estabilizarse antes de caer.

El clip muestra cómo la joven logra detenerse y volver al sendero tras varios segundos de tensión, en un episodio que muchos usuarios describieron como “volver a nacer”.

Este tipo de accidentes virales no son raros en internet. En los últimos años se han registrado diversos casos de muertes virales y accidentes durante grabaciones para redes sociales, donde creadores de contenido buscan capturar imágenes espectaculares en lugares peligrosos.

Cecilia Sopeña enciende debate en redes

Tras difundirse el video, miles de internautas reaccionaron al momento en plataformas como X, Instagram y TikTok. Algunos usuarios celebraron la reacción de la perrita, que rápidamente se volvió una “perrita viral” y fue señalada como la verdadera protagonista del clip.

Otros, sin embargo, criticaron a la influencer por grabar contenido en una zona de alto riesgo, señalando que las tendencias en redes sociales muchas veces empujan a los creadores a asumir peligros innecesarios con tal de conseguir vistas o viralidad.

El episodio también abrió nuevamente el debate sobre las selfies y videos en lugares extremos, una práctica que ha generado accidentes graves en distintos países.

Por ahora, Cecilia Sopeña se encuentra bien y el video sigue acumulando reproducciones en internet. Sin embargo, la escena dejó una advertencia clara: en la búsqueda de contenido viral, un segundo de descuido puede convertir una grabación en una tragedia real.